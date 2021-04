Vande Lanotte hekelt 'karaktermoord' op El Kaouakibi

'lemand wordt beschuldigd en publiek onthoofd en nadien wordt de schuld onderzocht.' Zo hekelt Johan Vande Lanotte als advocaat in een tweede rapport hoe Sihame El Kaouakibi aan de schandpaal is genageld.

Het was afwachten welke kaart minister van staat Johan Vande Lanotte zou trekken in een tweede rapport dat hij als advocaat van Sihame El Kaouakibi heeft gemaakt. In de audits van de voorlopig bewindvoerster Annemie Moens en van de stad Antwerpen wordt aangegeven dat er wel degelijk vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de subsidiestromen tussen de vzw Let's Go Urban en de satellietbedrijfjes van Sihame El Kaouakibi.

'Dit is simpelweg iemand opzettelijk beschadigen', ging Vande Lanotte - wiens reputatie ook op het spel staat - meteen in de aanval. Hij wees erop dat alle rapporten, ook het auditverslag van de stad Antwerpen, in de pers gelekt zijn voor El Kaouakibi zich kon verdedigen. In zijn conclusies heeft Vande Lanotte het over een 'karaktermoord', een flagrante schending van het recht op verdediging, zoals ook de andere advocaten van El Kaouakibi aanklagen.

Verdediging

De verdediging van Vande Lanotte is nagenoeg hetzelfde als die in zijn eerste rapport op 22 februari. Toen zei hij geen aanwijzingen te hebben gevonden dat El Kaouakibi aan zelfverrijking zou hebben gedaan met subsidiegelden voor Let's Go Urban. Hoogstens kon gesproken worden van een slordige boekhouding.

Dat voorlopig bewindvoerster Moens in haar auditrapport ondertussen toch vraagtekens heeft geplaatst bij een bedrag van 450.000 euro betekent volgens Vande Lanotte nog niet dat ze in haar rapport heeft gezegd dat die subsidies zijn afgewend en in de zak van El Kaouakibi zijn beland. 'Alleen wordt dat nu wel publiekelijk zo voorgesteld.'

De essentie In zijn nieuwe rapport over Sihame El Kaouakibi blijft Johan Vande Lanotte haar als advocaat verdedigen.

Hij trekt de conclusies in twijfel van de voorlopig bewindvoerster die in haar rapport vragen had bij 450.000 euro aan subsidies.

Wel houdt hij een slag om de arm over 93.000 euro aan subsidies waarover verder gerechtelijk onderzoek nodig is.

Vande Lanotte vindt dat El Kaouakibi publiekelijk aan de schandpaal is genageld, waardoor ze geen kans maakt op een eerlijk proces.

Volgens Vande Lanotte klopt het ook niet dat de voorlopig bewindvoerster vraagtekens plaatst bij een bedrag van 450.000 euro, want voor 350.000 euro daarvan is het volgens hem 'feitelijk aantoonbaar' dat er wel degelijk prestaties tegenover stonden. 80 procent van de betwiste 450.000 euro is dan ook gebaseerd op 'speculaties', zegt Vande Lanotte. ‘350.000 van de 450.000 euro betwist budget is te traceren.'

Slag om de arm

Wel hield hij een slag om de arm. Over 93.000 euro is verder onderzoek nodig, zei Vande Lanotte. 'Daarbij kan ik niet concluderen waar het vandaan komt. Voor die 93.000 euro is een uitgebreid gerechtelijk onderzoek nodig. Daarvan weet niemand wat er echt mee gebeurd is. Het is aan de onderzoeksrechter om dat uit te zoeken. De rest is perfect te verklaren', aldus Vande Lanotte.

Hij zei voorts dat de voorlopig bewindvoerster verkeerde conclusies heeft getrokken uit onderschepte e-mails over bijvoorbeeld de veelbesproken keuken die in JJ House is aangetroffen. Ze concludeert onder meer dat de keuken nooit bedoeld was voor het nieuwe Urban House, terwijl dat volgens Vande Lanotte niet aan te tonen valt. Volgens El Kaouakibi zijn veel mails en documenten bewust verdonkeremaand en gemanipuleerd om haar te beschadigen, gaf Vande Lanotte mee.

Volgens El Kaouakibi zijn veel mails en documenten bewust verdonkeremaand en gemanipuleerd om haar te beschadigen. Johan Vande Lanotte Advocaat

Dat er zes gemanipuleerde facturen aan de stad Antwerpen zijn opgedoken, is volgens Vande Lanotte nog altijd geen bewijs van bewuste fraude. Hij kreeg van El Kaouakibi te horen dat ze die facturen zeker niet zelf heeft gemanipuleerd. Die manipulaties, waaronder een vervalst btw-nummer, kunnen door eender wie zijn gebeurd, zegt hij. Daarom kan dat El Kaouakibi zelf iets heeft vervalst niet als bewijs worden aangedragen. 'Maar het gaat wel degelijk om ernstige feiten', gaf Vande Lanotte toe.

Voorts ging hij in op het vermogen van El Kaouakibi. Dat ze voor 2,5 miljoen euro vastgoed zou bezitten, kan volgens Vande Lanotte 'niet genegeerd worden'. Maar hij wierp op dat zowat 82 procent van dat bedrag geleend is. En een groot deel van de eigen inbreng van El Kaouakibi dateert nog uit een periode voor Let's Go Urban opdrachten gaf aan haar vennootschappen. Dat bedrag kan dus niet uit subsidies komen.

Dat El Kaouakibi bij Let's Go Urban jaarlijks 100.000 euro zou hebben opgestreken, klopt volgens Vande Lanotte al evenmin. Hij houdt het op een nettomaandloon van 3.300 euro, zoals hij in zijn eerste rapport naar voren schoof. Toen luidde het nog expliciet dat El Kaouakibi zich niet moest schamen over een te hoog loon.

Onherstelbare schade