Vandenbroucke: 'Dit is een alarmsignaal'

Onbevestigde zorgen mogen de vaccinatiecampagne niet laten stilvallen, zeker nu het coronavirus weer aan kracht wint. Dat zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).

De gezondheid van mensen die een AstraZeneca-vaccin kregen toegediend, staat er beter voor dan die van mensen die het vaccin niet kregen. Nu de pandemie weer aan kracht wint, moet de vaccinatiecampagne daarom doorgaan.

Die boodschap gaf federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) dinsdag in 'De ochtend' op Radio 1. Hij legde uit waarom België niet op de pauzeknop duwt voor het AstraZeneca-vaccin, in tegenstelling tot Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.

De reden voor de argwaan zijn enkele gevallen van bloedklonters bij mensen die onlangs een AstraZeneca-vaccin kregen. Niet zozeer het aantal gevallen maar het ziektebeeld doet die landen uit voorzorg op de rem staan: uitzonderlijk weinig bloedplaatjes, waardoor bloed heel moeilijk stolt.

Derde, vierde en vijfde golf

Vandenbroucke noemde die ‘waterval aan beslissingen’ van Europese landen jammer. ‘Als we dit systematisch doen voor elk probleem dat we nog niet goed kennen, gaat de Europese vaccinatiecampagne zich in de sloot rijden.' Volgens hem dreigen dan een derde, vierde en vijfde golf van het virus.

Het komt erop aan het ene risico – eventuele bijwerkingen van het vaccin - tegenover het andere – minder bescherming tegen corona door een vertraging van de vaccinaties - af te wegen, zegt Vandenbroucke. In beide gevallen is het nodig voorzichtig te zijn.

Hij merkt op dat het Europees Geneesmiddelenagentschap op 5 miljoen mensen 150 gevallen van problemen met bloedklonters en bloedplaatjes had verwacht na inenting met AstraZeneca, maar er slechts 30 ontdekte. Daarom moet volgens hem het gevaar van niet-vaccineren zwaarder doorwegen, tot op Europees niveau meer duidelijkheid is over de bijwerkingen.

Italiaanse farmawaakhond: 'Opschorting was politieke beslissing' Italië is een van de Europese landen die tijdelijk de campagne met het vaccin van AstraZeneca opschortten. 'Een politieke beslissing', zegt Nicola Magrini, het hoofd van de Italiaanse medicijnenwaakhond (AIFA) in een gesprek met het dagblad La Repubblica. 'Het AstraZeneca-vaccin is veilig, daar ben ik na het bekijken van alle data van overtuigd. De voordelen zijn duidelijk groter dan de risico's.'

Vandenbroucke verdedigt de beslissing op een moment dat de coronacijfers ‘zeer verontrustend’ blijven. Het aantal besmettingen stijgt en voor het eerst sinds eind december liggen meer dan 500 covidpatiënten op intensieve zorg. Vandenbroucke: 'De diensten voor intensieve zorgen beginnen weer vol te lopen, terwijl nog altijd niet-coronagerelateerde ingrepen worden uitgesteld.'

‘Dit is een alarmsignaal', zegt Vandenbroucke. 'We moeten onze afspraken – zoals telewerk – in ere herstellen. We moeten de regels strikter naleven of we gaan er niet komen.’

Vervelende feiten