Vandenbroucke: 'We moeten grondig nadenken over de coronabarometer'

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is sceptisch over een coronabarometer die potentieel te snel tot versoepeling leidt. 'Deze inspanning gaan we nog lang moeten volhouden'.

Er zijn lichtpuntjes in de dagelijkse coronastatistieken van ons land. De toename in de ziekenhuisopnames is gestut, het aantal covid-19 patiënten in intensieve zorg stabiliseert iets onder 1.500.

Maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) hoedde zich in gesprek met 'De Ochtend' op Radio 1 voor voorbarig optimisme. 'De grote inspanningen die we mensen gevraagd hebben te leveren, hebben effect. Maar we gaan deze inspanning nog lang moeten volhouden. De circulatie van het virus moet nog veel lager, zeker tot een tiende van huidige peil, als we in een veilige haven willen terechtkomen.'

Ook wat de ziekenhuizen betreft, blijft de minister op zijn hoede. 'Het lijkt te gaan lukken om een crash te vermijden. Maar beeld je in wat het betekent om 1.500 covid-19 patiënten op intensieve zorg te hebben. Dit doet enorm veel pijn aan het systeem. Aan de verpleegkundigen en dokters die hun werk niet goed kunnen doen. Aan niet-covid patiënten die ingrepen hebben moeten uitstellen.'

Vandenbroucke laat niet het achterste van zijn tong zien over de vraag wanneer we een veilige haven zullen bereikt hebben. 'Het volstaat niet dat het virus minder circuleert, al is dat uiteraard wel een noodzakelijke voorwaarde. Belangrijk is dat we tegen dan ook een test- en opsporingsstrategie hebben die op punt staat'.

De minister vindt ook dat we op maandag 16 november 'heel voorzichtig' moeten zijn bij de heropening van het onderwijs, na de verlengde herfstvakantie. 'We gaan dat zeer realistisch moeten doen, met maximaal - echt maximaal - 50 procent contactonderwijs in de tweede en derde graad van het secundair.'

Nog belangrijker: de minister staat sceptisch tegenover de al lang uitgestelde coronabarometer die de bevolking aangeeft van vanaf wanneer sommige delen van de economie of het sociaal leven weer kunnen versoepeld worden.