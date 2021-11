Vandenbroucke: 'We moeten onmiddellijk op de rem gaan staan'

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: Voor iedereen, gevaccineerd of niet, is de boodschap: minder contacten.'

De minister van Volksgezondheid roept de bevolking op de contacten te beperken en maant de ziekenhuizen aan 'collegiaal' te blijven. 'Want de coronapatiënten zijn op komst.'

In de dagelijkse Covid-19-boordtabel begint de sterke toename van het aantal besmettingen zich nu ook in een stijging van de ziekenhuisopnames te vertalen, ook op intensieve zorgen. Dat baart Frank Vandenbroucke ernstig zorgen, liet de federale minister van Volksgezondheid vrijdag in het duidingsprogramma 'De Ochtend' op Radio 1 weten.

'We staan voor zeer moeilijke weken. Waarbij de nu al grote druk op huisartsen en ziekenhuizen alleen maar zal stijgen. Er gaat gewoon veel te veel virus rond.' De minister onderstreept ook dat het geen Brussels verhaal meer is. 'De besmettingen liggen nu in veel Vlaamse provincies hoger dan in Brussel.'

Vaccinaties

'Gelukkig zijn er de vaccinaties, anders was er nu een catastrofe', vervolgt de minister. 'Maar ondanks de vaccinaties dreigen we in de ziekenhuizen snel door de kritische grens van 500 coronapatiënten op intensieve te gaan. We moeten écht nu op de rem gaan staan.'

De coronapatiënten gaan komen. En als je geen bedden reserveert, liggen ze straks op de gang. Frank Vandenbroucke Federaal minister van Volksgezondheid

Vandenbroucke roept werknemers op weer consequenter te gaan telewerken, waardoor ook de contacten op het openbaar vervoer verminderd worden. 'Werk na de herfstvakantie van thuis. En beperk de contacten, zeker met ouderen en kwetsbaren.'

De minister onderstreept dat de coronapas 'geen overbodige luxe' is. Ook op scholen zijn de genomen maatregelen een minimum dat nu wel 'zeer strikt' moet worden toegepast. 'Liever kinderen met mondmaskers dan gesloten scholen. En ook al wordt het kouder: buitenlucht is beter.'

Frustratie

'Ik begrijp de frustratie in de ziekenhuizen', zegt Vandenbroucke. Maar de Gentse weigering om coronapatiënten nog voorrang te geven, vindt hij 'zonder uitzicht'. 'De coronapatiënten gaan komen. En als je geen bedden reserveert, liggen ze straks op de gang.'

'Het gaat hier niet om prioriteit geven aan coronapatiënten', beklemtoont de minister. 'Het gaat er om, hoe vervelend dat ook is, dat je zorg die niet dringend is laat wachten.'

Als andere ziekenhuizen zoals Gent reageren, stort ons systeem morgen in. Frank Vandenbroucke Federaal minister van Volksgezondheid

'De afspraken over het vrijhouden van ziekenhuisbedden zijn gemaakt door de sector zelf', vervolgt de minister. 'En als de ziekenhuizen niet samenwerken, stort het systeem morgen in elkaar. De reactie van andere ziekenhuizen die Gent oncollegiaal vinden, is ook juist. Als andere ziekenhuizen zoals Gent reageren, stort ons systeem morgen in.'