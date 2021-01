Vandenbroucke: 'We testen te weinig'

Dat zei Vandenbroucke in De Zevende Dag (Een). Hij reageerde op de besmettingscijfers die sinds de voorbije dagen weer licht hoger klimmen. Het zevendaags gemiddelde ligt nu op 1.776,7 besmettingen per dag , een stijging met 11 procent tegenover het voorgaande zevendaags gemiddelde.

Is de derde golf begonnen? Dat is moeilijk nu te zeggen, vindt Vandenbroucke. 'Dat weten we niet met zekerheid. In de kerstperiode hebben we gezien dat mensen zich heel goed aan de regels hebben gehouden. Maar we testen nog altijd minder dan voor de kerstvakantie. Er wordt te weinig getest. Daarom een oproep: 'Mensen die zich niet goed voelen, alsjeblieft, laat u testen'.'