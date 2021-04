Vandenbroucke kritisch: 'Ik verwacht grondigere analyse van het EMA'

'Het EMA heeft huiswerk, bijvoorbeeld over de vraag of een tweede prik ook kan met een ander vaccin dan dat van AstraZeneca.' Op Radio 1 toonde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zich donderdagochtend scherp voor het Europees geneesmiddelenagentschap.

De ministers van Volksgezondheid van ons land beslisten woensdag om het AstraZeneca-vaccin de komende vier weken tijdelijk alleen aan 55-plussers toe te dienen. Die beslissing kwam er onder meer na een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Ons land gaat daarmee een stap verder van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA), dat geen beperkingen oplegde.

'Er bestaat geen enkele twijfel over dat het AstraZeneca-vaccin een goed vaccin is', lichtte federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) donderdagochtend toe op Radio 1.

Er bestaat geen enkele twijfel over dat het AstraZeneca-vaccin een goed vaccin is. Frank Vandenbroucke Minister van Volksgezondheid (Vooruit)

'Maar wij hebben in België in deze fase het comfort van de keuze tussen verschillende vaccins en kunnen dus afwegingen maken voor de verschillende leeftijdsgroepen. Bovendien loopt de vaccinatiecampagne de komende vier weken geen vertraging op als we het AstraZeneca-vaccin enkel toedienen aan 55-plussers, omdat we in deze fase alleen oudere mensen inenten en mensen met onderliggende aandoeningen, die ook overwegend ouder zijn.'

Tweede prik

Tegelijkertijd blijven er ook nog vele vragen openstaan. Kunnen zorgverleners jonger dan 55 jaar die al een eerste AZ-prik kregen bijvoorbeeld straks een tweede prik krijgen met een ander vaccin?

Vandenbroucke geeft aan dat hij snel duidelijkheid verwacht van het EMA. 'Het EMA heeft huiswerk. Ik verwacht een grondigere analyse over het AZ-vaccin rond de leeftijdsgroepen en antwoorden over de tweede prik, of je het AZ-vaccin kan combineren met een tweede prik van een ander vaccin. Ik hoop daar binnen vier weken meer info over te krijgen. We zullen op dat vlak alleszins kunnen leren van het Verenigd Koninkrijk, dat al verder staat met zijn campagne.'

Ik verwacht een grondigere analyse rond de leeftijdsgroepen en antwoorden over de tweede prik, of je het AZ-vaccin kan combineren met een tweede prik van een ander vaccin. Frank Vandenbroucke Minister van Volksgezondheid (Vooruit)

Vaccinprivileges

Vandenbroucke kwam ook nog even terug op de heisa rond de vaccinprivileges, het verhitte debat of gevaccineerden sneller recht hebben op bepaalde versoepelingen. 'Het gaat er helemaal niet om dat gevaccineerden op restaurant mogen gaan en anderen niet', benadrukte hij enigszins geïrriteerd.

'Maar ik heb een advies gevraagd over belangrijke vragen die we zullen moeten beantwoorden. Ik geef twee voorbeelden. Als straks in mei alle 65-plussers gevaccineerd zijn, wat zal dat dan betekenen voor de omgang met hun kleinkinderen?'