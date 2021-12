Vandenbroucke vindt corona-compromis teleurstellend

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) stak op de persconferentie van de regering zijn teleurstelling over de nieuwe coronaregels niet weg. 'Maar we zullen ze stipt en nauwkeurig uitvoeren.'

Het Overlegcomité, de bijeenkomst tussen federale en regionale topministers, ging met meer tremolo's en decibels gepaard dan normaal. Op de gebruikelijke persconferentie achteraf verbaasde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) door zijn ongenoegen over het bereikte compromis te ventileren. 'Het kon sterker', zei hij. Vandenbroucke gaf aan dat de situatie dan wel onder controle is, maar dat het enorm veel pijn doet in de ziekenhuizen en dat een dergelijke situatie niet lang vol te houden valt.

Volgens Vandenbroucke waren er twee grote doelen. 'De uitdaging van vandaag was snel te blussen waar het vuur nog brandt.' Dat is een verwijzing naar de scholen, waar het virus vooral onder kleuters en in lagere scholen circuleert. Een tweede element voor de minister was door sterke maatregelen te maken dat de pijn in de zorgsector niet te lang duurt. 'Ik zal u daarom eerlijk zeggen dat het compromis van vandaag voor mij teleurstellend is. Dit kon sterker zijn. Maar zoals altijd: dit is een compromis. We zullen het nauwkeurig en stipt uitvoeren.’

Vandenbroucke had ook een positief woord voor de beslissingen op het Overlegcomité. 'Het wil niet zeggen dat geen stappen vooruit zijn gezet. Eindelijk is men het erover eens dat kinderen vanaf zes jaar een mondmasker moeten dragen. Ook al is dat niet gemakkelijk. Het is evident. Daar zijn we het eindelijk over eens', zei hij.

'Eindelijk is er ook een akkoord dat er in elke klas een CO 2 -meter moet staan. We zijn zover. Dat is natuurlijk goed, maar het had eerder moeten gebeuren.' Vandenbroucke dringt al veel langer aan de coronaregels strenger te maken wegens de stijgende druk op de ziekenhuizen.

Evenwicht

Nadat Vandenbroucke in de vragenronde nog eens had herhaald dat hij niet onvertogen gelukkig was, nam premier Alexander De Croo (Open VLD) het woord. 'Het is een evenwicht tussen heel veel verschillende factoren. We weten dat de viruscirculatie heel hoog is bij kinderen van zes tot twaalf. De mondkapjesplicht vanaf zes - die we rechtstreeks hebben overgenomen van experts - is zeer verregaand.'

'Maar het is ook een evenwicht met haalbaarheid. Dat vanaf maandag hele groepen kinderen niet meer naar school kunnen, is een beslissing die je op papier simpel kan nemen. In de praktijk is die een stuk moeilijker. Een uitbreiding van de vakantie is een maatregel die we eerder al genomen hebben en die zich als succesvol bewezen heeft. We moeten ook kijken naar maatregelen die in het verleden goed gewerkt hebben.'