Vandenbroucke wil erkenning Covid-19 als beroepsziekte uitbreiden

Concreet zullen alle werknemers in alle sectoren in de toekomst een aanvraag kunnen indienen bij de bevoegde overheidsinstelling Fedris. Wanneer de regeling ingaat, zal dat met terugwerkende kracht zijn.

Strenge voorwaarden

De voorwaarden zijn wel streng. Zo moeten vijf mensen binnen de veertien dagen op dezelfde werkvloer besmet geraakt zijn. Dat hoeven niet allemaal werknemers te zijn, ook klanten, leveranciers of uitzendkrachten tellen mee.

Vandenbroucke wil bovendien dat de epidemiologische samenhang tussen die vijf besmettingen aangetoond wordt. De besmette mensen moeten elkaar met andere woorden gekruist zijn. De bedrijfsarts moet de cluster vaststellen, in samenspraak met Fedris.

Vandenbroucke wacht nu op de het advies van de Raad van State en wil zijn voorstel dan met spoed laten behandelen in de Kamer.

De meeste werknemers vallen bij langdurige ziekte terug op 60 procent van hun loon, tenzij ze geveld zijn door een ziekte of een letsel die ze op het werk opliepen. Dan wordt het een beroepsziekte, waardoor hij of zij 90 procent van het basisloon blijft ontvangen. Ook de eventuele hospitalisatiekosten worden in dat geval terugbetaald.