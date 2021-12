Vandenbroucke wil stappenplan voor heropening cultuursector 'als epidemie onder controle blijft'

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) stelt voor om het Overlegcomité 'op zeer korte termijn' te laten beslissen over een perspectief voor cultuuractiviteiten en events met een zittend publiek. De voorwaarde is wel dat de epidemie beheersbaar blijkt en er geen overbelasting van de zorg verwacht wordt, zegt hij.

Minister Vandenbroucke overlegde dinsdagvoormiddag digitaal met vertegenwoordigers van de verschillende takken van de cultuursector. Die sector is misnoegd omdat het Overlegcomité vorige week besliste om alle binnenevenementen te verbieden, wat vooral de cultuur treft. Disproportioneel, onredelijk en niet noodzakelijk, vindt de sector, die zondag op straat kwam in Brussel en intussen ook naar de Raad van State trok.

Vandenbroucke liet vorige week in de Kamer al uitschijnen dat er op korte termijn een iets genuanceerder regime mogelijk is, als de evolutie van de pandemie dat toelaat. Dat heeft hij dinsdag tijdens het overleg, dat hij constructief noemt, herhaald.

Er moet een stappenplan komen dat de sector reëel perspectief geeft naar een echte sectorbrede heropening. Kabinet Vandenbroucke

'Op voorwaarde dat de epidemie beheersbaar blijkt en geen overbelasting van de zorg verwacht wordt, zal minister Vandenbroucke voorstellen om op zeer korte termijn het Overlegcomité te laten beslissen over een minimale sokkel voor culturele activiteiten en events met zittend publiek die binnen doorgaan, onder veilige voorwaarden', laat zijn kabinet weten. Het gaat om plekken zoals theaterzalen, concertzalen, culturele centra en bioscopen.

Stappenplan

Daarnaast moet er vooral een stappenplan komen, vindt Vandenbroucke. 'Dat moet de sector 'een reëel perspectief moet geven naar een echte sectorbrede heropening, waardoor de culturele sector haar cruciale rol kan spelen in onze samenleving.' De minister heeft de cultuursector voorgesteld om volgende week dinsdag opnieuw samen te komen. 'Als de situatie in de ziekenhuizen beheersbaar is zal ik voorstellen aan het Overlegcomité om nieuwe beslissingen te nemen', klinkt het. Een datum voor een nieuw Overlegcomité ligt nog niet vast.

Of de organisaties ook ingaan op die uitnodiging, is minder zeker. In een persbericht zeggen een aantal - hoofdzakelijk Franstalige - aanwezige cultuurorganisaties dat ze 'nota nemen van de weigering van minister Vandenbroucke om op hun eisen in te gaan' en dat 'het overleg met het kabinet Vandenbroucke over de heropening van de culturele sector wordt stopgezet tot de beslissing over sluiting van de sector herzien wordt'.

'Minister Vandenbroucke wil geen vin bewegen', zegt Philippe Degeneffe, de voorzitter van de Franstalige Fédération des employeurs des arts de la scène (FEAS) aan Belga. 'De theaters zullen verder moeten blijven werken in de illegaliteit.' De mededeling is onder meer ondertekend toot de Unie van Professionelen uit de artistieke en creatieve sector (UPACT), die vijftien federaties verenigt van verschillende kunstdisciplines, en belangenorganisatie Artists United.

Protest

De cultuursector laat sinds de jongste beslissingen van het Overlegcomité, vorige week woensdag, luid haar ongenoegen blijken over de nieuwe sluiting, intussen de derde in bijna twee jaar tijd. Zondag verzamelden meer dan 5.000 medewerkers en sympathisanten uit de branche op straat in Brussel om te protesteren. Ze eisten dat de politiek de huidige maatregelen terugdraait, omdat de cultuurhuizen naar eigen zeggen al heel wat investeringen deden om het publiek veilig te ontvangen.

De sector verzet zich ook juridisch tegen de maatregelen. Een coalitie van organisaties - die de steun krijgt van de Liga voor Mensenrechten en haar Franstalige tegenhanger - trekt naar de Raad van State tegen het Koninklijk Besluit van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dat de sluiting oplegt.