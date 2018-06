Vandeput en premier kibbelen over F-16-dossier

De vervanging van de Belgische F-16-gevechtsvliegtuigen, een aankoop van 3,6 miljard euro, blijft voor spanning zorgen in de federale regering. Nu clashen minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), die eerder dit jaar in diskrediet werd gebracht door mogelijke manipulatie van zijn legertop, en premier Charles Michel (MR) andermaal over de mogelijke aankoop van Franse Rafales.