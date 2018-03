Vandeput moet opnieuw in de verdediging

Het kabinet van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) had in 2015 een duidelijke voorkeur voor de F-35 als opvolger van de F-16. Dat schrijft De Standaard en meldt de VRT op basis van een intern document. Vandeput ontkent.

De aanvallen op Vandeput blijven komen. Nadat bekend was geraakt dat de legertop belangrijke informatie voor Vandeput had achtergehouden, blijft hij geviseerd worden in de media.

De Standaard en de VRT pakken maandag uit met interne documenten waaruit zou blijken dat Vandeputs kabinet al in 2015 een voorkeur had voor de F-35 als opvolger van de F-16. Letterlijk staat het er niet, maar omdat er constant gesproken wordt over een gevechtsvliegtuig van de 'vijfde generatie' wordt onrechtstreeks naar de F-35 verwezen.

Vandeput ontkent dat hij of zijn kabinet een voorkeur heeft. 'Er zijn tientallen documenten opgemaakt, maar het enige dat telt, is wat ik ermee doe. Ik ga me niet verdedigen tegen spoken', reageerde hij op Radio 1.