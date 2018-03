Vandeput: niet doorspelen F-16-rapport is 'zware inschattingsfout'

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zegt het een zware inschattingsfout is dat informatie over de levensduur van de F-16's de top van Defensie niet heeft bereikt.

In de Kamer verantwoordt minister van Defensie Steven Vandeput zich dinsdag over een rapport van Lockheed Martin, waaruit blijkt dat de F-16-gevechtsvliegtuigen zes jaar langer kunnen dienstdoen dan aangenomen.

De minister zegt dat hij dat rapport nooit gezien heeft maar het had moeten krijgen. Omdat hij het niet had, heeft hij bewust noch onbewust informatie achtergehouden, zegt hij.

Dat de informatie niet bij de chef van Defensie of zijn kabinet is geraakt, noemt hij een 'zware inschattingsfout'. Er volgt zowel een intern als een extern onderzoek, zegt Vandeput en 'gepaste actie' zal volgen. Het externe onderzoek moet voorkomen dat in de toekomst nog cruciale informatie 'te laag in de keten' blijft steken, aldus de minister.

De studie uit 2017 kwam tot stand op vraag van mensen bij de legerstaf die actief zijn met het zo goed mogelijk beheren van de vloot, legde de minister Vandeput uit. Er kwam in februari 2018 een tweede rapport binnen van Lockheed Martin met aanvullingen en correcties op het eerste rapport.

Bevestiging

De minister bevestigde dat het rapport aangeeft dat de F-16's gemiddeld zes jaar langer kunnen vliegen dan eerst aangenomen. Al benadrukte de minister wel het woord 'gemiddeld'. 'In theorie is het mogelijk gemiddeld zes jaar langer te vliegen, maar in de praktijk geldt dat niet voor elk toestel', aldus Vandeput. 'Dat is de beperking die Lockheed Martin vermeldt.'

'Ik heb het bewuste eerste rapport de eerste keer gezien toen het vanmorgen in mijn elektronische postbus viel', stelde Vandeput nog. 'Een paar uur later gevolgd door het tweede rapport.'

Vandeput heeft in het parlement eerder gezegd dat de F-16's versleten zijn en dat er geen studies zijn die suggereren dat ze langer kunnen operationeel zijn. Het rapport van Lockheed Martin, waar de sp.a de hand kon op leggen, spreekt dat nu tegen.

Interne mail

De sp.a heeft ook de hand kunnen leggen op een interne mail bij Defensie, die suggereert dat de informatie bewust is achtergehouden om het miljardenorder voor nieuwe vliegtuigen niet te vertragen. Iemand bij Defensie stelt in die mail de vraag of de informatie van Lockheed Martin over de levensduur van de F-16's niet moet worden gedeeld met de chef Defensie Marc Compernol en met minister van Defensie Steven Vandeput.