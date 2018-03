Vandeput past voor tweede termijn na ophef over F16's

Steven Vandeput (N-VA) past voor een tweede termijn als minister van Defensie. Hij zit in een lastig parket na heisa over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Volgens de sp.a wisten minstens vijf luchtmachtofficieren dat de huidige toestellen langer kunnen meegaan dan door Vandeput vooropgesteld.

Naar eigen zeggen heeft zijn beslissing niets te maken met het schandaal, zo zegt Vandeput in een interview met Het Nieuwsblad. 'Er zijn departementen waar je wel je termijn kan verlengen, maar hier heb je een zekere frisheid nodig', zegt hij. Als defensieminister sta je volgens Vandeput 'dicht bij de zon: veel plichtplegingen met groot vertoon. Als je dat te lang doet, dan riskeer je te denken dat dat het echte leven is.'

Vandeput zegt bovendien voor het eerst openlijk dat de piste van de Rafale , de Franse hoop om de F-16 te vervangen, nog niet helemaal dood en begraven is. 'Als de regering zegt dat de Fransen in die mate belangrijk zijn, dan gaan we dat opnieuw bekijken.'

Doofpot

Steven Vandeput kwam deze week in een lastig pakket nadat oppositiepartij sp.a bekend maakte dat de legertop een rapport achterhield waaruit bleek dat de huidige F16's een langere levensduur hebbben dan door de minister vooropgesteld. Vandeput ontkent dat hij kennis had van dat rapport.

Vier hoge militairen hebben een stap opzij gezet in afwachting van een audit die moet uitwijzen of er sprake was van een doofpotoperatie. Volgens sp.a staat vast dat minstens vijf hoger legerofficieren van de luchtmacht het rapport kenden en bewust achter hielden, zo zegt sp.-a-medewerkster en defensiespecialiste Melissa Depraetere dit weekend in de krant De Morgen. Volgens haar zit bij die vijf tot zeven chefs ook Claude Van de Voorde, ex-kabinetschef van defensieminister Steven Vandeput en ex-baas van de luchtmacht.