Vanderjeugd wordt running mate Tommelein

‘Veel mensen vonden dat we niet tegen elkaar moesten opkomen, want dan zouden we de krachten versnipperen’, zegt Tommelein tevreden in een interview. Door de rangen in West-Vlaanderen te sluiten vergroten de kansen van Tommelein op het voorzitterschap. Tegenkandidaten zullen twee keer nadenken voor ze de handschoen opnemen tegen de populaire Tommelein, die kan rekenen op de steun in West-Vlaanderen.