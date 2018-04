Vastgoed belasten is grootste taboe in Wetstraat

Iedereen erkent dat de manier waarop huizen in ons land worden belast achterhaald is. Toch durft geen enkele politicus het systeem wijzigen. Dat zou politieke zelfmoord zijn.

De manier waarop vastgoed in ons land belast wordt is verouderd. De onroerende voorheffing die we jaarlijks betalen op ons huis wordt bepaald op basis van het kadastraal inkomen dat is vastgelegd in 1975.

Dat heeft verregaande gevolgen. In de praktijk betalen sommige gezinnen die in een opgewaardeerde buurt wonen minder belastingen dan gezinnen die in een verpauperde buurt wonen.

Om de haverklap gaan er dan ook stemmen op om het kadastraal inkomen te hervormen of af te schaffen.

Die druk verhoogt alleen maar na het arrest van het Europees Hof van Justitie. De enige uitweg is dat de belasting op huizen wordt berekend op basis van de reële huurprijs. Maar dat betekent dat heel wat eigenaars van huizen meer zullen moeten betalen. Dat ligt politiek zeer gevoelig.

Hogere belastingen op vastgoed liggen moeilijk voor de Vlamingen die ervoor bekend staan een baksteen in hun maag te hebben.

Dat verklaart waarom bij elke begrotingsronde de eigenaars van vastgoed worden gespaard bij de zoektocht naar extra belastinginkomsten. Beleggers worden vaak geviseerd, net als rokers, drinkers en automobilisten. Maar huiseigenaars veelal niet.

Integendeel, vaak wordt de vastgoedsector met fluwelen handschoenen behandeld. Dat bleek recentelijk nog bij de begrotingscontrole. De regering besliste vorige maand dat vastgoedontwikkelaars een belastingverlaging krijgen. Voortaan zullen ze de btw op nieuwe gebouwen kunnen recupereren als ze die verhuren aan een professionele huurder.

Af en toe opent een politicus het debat over een herziening van het kadastraal inkomen. In de vorige regeerperiode liet toenmalig minister van Financiën Koen Geens (CD&V) verstaan dat vastgoed in de toekomst best belast wordt op basis van reële huurinkomsten en niet langer op basis van het kadastraal inkomen. Maar hij voegde er snel aan toe dat er geen concrete plannen zijn.

Een paar jaar later - in 2015 - was het Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) die het aandurfde het debat te openen. Ze pleitte voor een aanpassing van het kadastraal inkomen, maar kreeg al snel de wind van voren. Uiteindelijk kondigde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan dat hij zijn administratie een studie zou laten maken naar de impact van een herziening van het kadastraal inkomen. Maar of die al af is, is niet duidelijk.