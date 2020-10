Vastgoed bouwt feestje, tabak is de sigaar

Of het federale regeerakkoord door ondernemers gesmaakt wordt, hangt sterk af van de sector waarin ze actief zijn.

Naast opluchting over het feit dat er een regering is en lof voor de vele federale ambities klinkt in het bedrijfsleven ook kritiek op de vaagheid van het regeerakkoord. In veel sectoren wordt dan ook afgewacht hoe het concreet in regelgeving wordt vertaald.

Dat is onder meer het geval voor de farmabedrijven, die aankijken tegen een besparing op het geneesmiddelenbudget van 250 miljoen euro. De sectorfederatie Pharma.be zegt blij te zijn met de ruime aandacht voor gezondheidszorg en de strijd tegen Covid-19, maar vindt het ‘te vroeg voor een meer inhoudelijke appreciatie’.

Ook de tabaksbedrijven worden het kind van de rekening. De regering hoopt 480 miljoen euro te puren uit hogere btw en accijnzen op tabaksproducten. Hoeveel duurder tabak precies wordt, is nog niet duidelijk. Dat zal afhangen van de concrete producten die de overheid viseert en van de geleidelijkheid waarmee de btw en de accijnzen worden verhoogd. Bovendien kunnen de fabrikanten nog wat spelen met hun winstmarges.

Luxemburg

Filip Buntinx, de woordvoerder van tabaksgigant BAT, betwijfelt of de regering met tabak de begroting zal kunnen stutten. ‘De Belgen zullen hun tabak in Luxemburg of op de illegale markt kopen’, zegt hij. ‘Ook de voorbije jaren hebben hogere belastingen niet meer, maar juist honderden miljoenen minder opbrengsten opgeleverd voor de overheid.’

De Belgen zullen hun tabak in Luxemburg of op de illegale markt kopen. Filip Buntinx Woordvoerder BAT

Antitabakexpert Luk Joossens wijst erop dat tabak in onze buurlanden, op Luxemburg na, duurder is dan in België. Hij raadt aan de prijs van een pakje op te trekken naar het gemiddelde van Frankrijk en Nederland, wat zou neerkomen op 9 euro, tegen ruim 6 euro vandaag.

Vriend én vijand van de tabakssector zijn het er wel over eens dat een globaal antitabaksplan in het regeerakkoord ontbreekt. Alleen moet dat voor de antitabaksverenigingen vooral gaan over een rookstopbeleid en een inkrimping van het aantal verkooppunten, terwijl de tabaksreus Philip Morris aandacht vraagt voor ‘innovaties’ zoals zijn elektronische sigaret.

De reacties uit de bouwsector op het regeerakkoord zijn wel overwegend positief. De btw-verlaging naar 6 procent voor sloop en heropbouw stond al langer in het verlanglijstje van de sector. Toch klinkt ook hier nog wat twijfel over de draagwijdte van de maatregel. Robert de Mûelenaere van de Confederatie Bouw hoopt dat de lage btw ook van toepassing zal zijn op zogenaamde ‘hernieuwbouw’, waarbij een vastgoedpromotor een oud pand sloopt, er een nieuwe woning op bouwt en die vervolgens verkoopt.

Reserve

Het Vivaldi-akkoord bevat een paar lekkere brokken voor Belgische kmo’s. Zo zullen ze hun winst fiscaal voordelig in een ‘wederopbouwreserve’ kunnen parkeren, op voorwaarde dat de tewerkstelling op peil blijft en er geen vermogen wordt uitgekeerd. Die maatregel krijgt goede punten, maar opnieuw hangt veel af van de concrete voorwaarden. ‘En je kan er maar van profiteren als je eerst winst hebt gemaakt’, merkt bouwondernemer Tom Willemen op.

We zijn heel bezorgd over hoe de regering alles gaat betalen. Danny Van Assche Topman Unizo