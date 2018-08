Veel minder controles op vrachtwagens

De federale overheidsdienst Mobiliteit controleerde vorig jaar maar half zoveel trucks op sociale fraude als in 2008. ‘Dat ligt voor een deel aan het geslonken personeelsbestand.’

Wie alleen kijkt naar het aantal inbreuken dat de federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit het afgelopen jaar in de transportsector ontdekte, zou kunnen besluiten dat het de goede kant uitgaat met de sociale fraude in de sector. Er zijn vorig jaar maar 172 inbreuken vastgesteld, 6 pv’s opgesteld en 166 boetes onmiddellijk geïnd.

Maar die conclusie is voorbarig. Uit de cijfers die CD&V-senator Peter Van Rompuy heeft opgevraagd, blijkt ook dat nog nooit zo weinig controles zijn uitgevoerd als het voorbije jaar. Er vonden 21.189 controles op sociale fraude plaats, tegenover meer dan 24.000 het jaar voordien en 45.592 in 2008.

Hoe verklaart minister van Mobiliteit François Bellot (MR) dat? ‘Er is een personeelsdaling van 20 procent geweest die voor een deel het lagere aantal controles kan verklaren’, antwoordt Bellot. ‘De overgebleven controleurs moeten ieder een groter gebied opvolgen, waardoor de verplaatsingen meer tijd vragen en minder tijd overblijft voor de controles.’

Voor de veiligheid van het personeel wordt minder lang op dezelfde plek gecontroleerd. Dat kost tijd. François Bellot minister van mobiliteit

Ook een andere manier van controleren speelt een rol, zegt Bellot. ‘Voor de veiligheid van het personeel is er een tendens om minder statisch te controleren. In dat laatste geval staan de controleurs meerdere uren op dezelfde plaats en kunnen ze vrachtwagens afleiden naar de controleplaats zonder een interceptie met een dienstvoertuig. Bij een minder statische controle is het wel nodig meer intercepties uit te voeren, waardoor elke controleur per controleduur minder vrachtwagens kan controleren. Er is dan een controleur die de interceptie doet en een andere die de controle uitvoert.’

Heel wat controlemethodes zijn de jongste jaren bovendien arbeidsintensiever geworden, klinkt het. Zo gebeurt een hoogtemeting van een truck niet langer met het blote oog. Ook is fraude met de tachograaf - die de rij- en rusttijden bijhoudt - detecteren veel moeilijker. ‘Vroeger was het mogelijk op een snelle, manuele manier de tachoschijven te controleren. Maar nu moeten digitale controlekaarten worden gebruikt en specifieke tools die het mogelijk maken om de tachograaf uit te lezen. Dat vergt meer tijd per vrachtwagen om de controleprocedure af te werken.’

Er worden andere methodes uitgewerkt om dat op te lossen, belooft Bellot. ‘Zo loopt een IT-project om de gepresenteerde documenten gemakkelijker te verifiëren. Het voordeel is dat de tijd per controle zal dalen, en de vrachtwagen sneller vrijgegeven kan worden als geen inbreuk is vastgesteld.’ Ook de ANPR-camera’s die nummerplaten herkennen, kunnen de controles vooruithelpen.

De federatie van de Belgische transporteurs Febetra wijst erop dat de FOD Mobiliteit niet de enige instantie is die de sector controleert. ‘Je hebt de politie, de douane en met de zesde staatshervorming zijn er meer materies die regionaal gecontroleerd worden’, stelt woordvoerster Isabelle De Maegt. ‘Je kan pas conclusies trekken als je alle controles optelt.’