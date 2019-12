Veel private bewakingsdiensten op luchthavens in 2019 in de fout

De controles in 2019 resulteerden in 29 waarschuwingen, 6 minnelijke schikkingen en 7 procedures van administratieve boetes. Het gaat hier alleen om Franstalige dossiers. Voor de Nederlandstalige dossiers zijn de sanctieprocedures nog lopende. De Crem geeft geen details over de aard van de inbreuken in 2019, maar uit de vraagstelling van Demon bleek het in 2018 onder meer te gaan om het niet naleven van de vereiste opleidingsvoorwaarden voor bewakingsagenten, het niet bezitten of niet dragen van de identificatiekaart en het aanbieden van diensten zonder vergunning.