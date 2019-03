Veli Yüksel en Grete Remen naar Open Vld

Veli Yüksel ruilt in Oost-Vlaanderen CD&V voor Open Vld. In Limburg halen de liberalen onderneemster Grete Remen (NV-A) binnen.

Yüksel zal bij de verkiezingen van 26 mei op de vierde plaats staan van de Oost-Vlaamse Open Vld-Kamerlijst van Alexander De Croo. Eerder deze week raakte nog bekend dat Yüksel op de vierde plaats zou staan op de Oost-Vlaamse Kamerlijst voor CD&V, met lijsttrekker Pieter De Crem. Maar daar past hij uiteindelijk dus voor.

Yüksel maakt naar eigen zeggen een positieve keuze. 'Ik ben tien jaar geleden in de politiek gestapt om dingen in beweging te zetten en vooruit te gaan met onze samenleving. Ik heb nooit graag aan de zijlijn gestaan en mijn engagement is nog altijd even groot. Ik heb Open Vld leren kennen als een partij van doeners met heldere standpunten. Van mensen die de handen uit de mouwen durven steken. Ik wil daar deel van uitmaken en mijn steentje bijdragen zodat mijn inzet tot meer resultaten kan leiden voor de mensen van Oost-Vlaanderen en daarbuiten', zegt hij.

Hij wil de kaart trekken van 'een moderne economie die meegaat met haar tijd', waarin werknemers en zelfstandigen kunnen vooruit gaan. 'Ik ben er erg van overtuigd dat ons land op internationaal vlak een grotere rol moet durven spelen. Alleen door samenwerking kunnen we grote uitdagingen aanpakken. Ik vind me ook terug in de manier waarop Open Vld omgaat met diversiteit. Rechten en vrijheden voorop. Niet uw afkomst of stand maar uw toekomst telt.'

Yüksel zetelde in de legislatuur 2009-2014 in het Vlaams parlement en in de huidige legislatuur in de federale Kamer voor CD&V. Hij neemt vandaag ontslag uit de CD&V-fracties in het parlement en de Gentse gemeenteraad. Hij zal als onafhankelijke zetelen tot de verkiezingen van 26 mei.

Limburg

In Limburg stapt onderneemster Grete Remen (voedingsbedrijf Damhert) over van de NV-A naar Open VLD. Ze zal bij de federale parlementsverkiezingen van 26 mei kandideren op de eerste opvolgersplaats van de Limburgse Open Vld-Kamerlijst van Patrick Dewael.