Volgens de regering-Michel verdient de F-35 zichzelf terug, want ze verwacht een economische return van 3,6 miljard euro. Dat is bijna evenveel als de aankoopprijs.

‘Dankzij ons partnerschap met de Verenigde Staten zal onze eigen industrie een boost krijgen’, zegt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). ‘Er worden nieuwe technologieën en technieken ontwikkeld en er worden jobs gecreëerd. Dit gaat om veel meer dan vliegtuigen kopen. We bieden onze industrie een perspectief op de lange termijn.’

Volgens minister van Economie Kris Peeters (CD&V), die bevoegd is voor de economische compensaties, is er sprake van een ‘aanzienlijke economische return van 3,69 miljard euro voor Belgische bedrijven’. ‘De return is daarmee van ongeveer dezelfde grootteorde als de aankoopprijs van de vliegtuigen’, aldus Peeters.

De return houdt in dat Belgische bedrijven kunnen deelnemen aan de productie van de F-35. ‘Met een wereldwijd volume van maximaal 3.000 vliegtuigen is dat een potentiële industriële en technologische betrokkenheid die verder kan reiken dan 2030’, stelt Peeters.

Daarnaast zullen Belgische bedrijven kunnen deelnemen aan de verdere ontwikkeling van het vliegtuig op de lange termijn. Tot slot zullen Belgische bedrijven kansen krijgen in andere industriële sectoren die verband houden met veiligheid, luidt het.

Van de economische return van 3,6 miljard euro gaat 50,4 procent naar Vlaamse, 30,5 procent naar Waalse en 19,1 procent naar Brusselse bedrijven.

Belgische bedrijven

Met welke Belgische bedrijven het Amerikaanse Lockheed Martin in zee gaat, wil de regering-Michel niet vrijgeven. Maar het zou in essentie gaan om de Belgische partners waarmee Lockheed Martin al zaken deed bij het onderhoud van en de upgradeprogramma’s voor de F-16’s, zoals de vliegtuigonderdelenbouwer Asco, Esterline Belgium (ex-Barco), dat in Kortrijk nog altijd schermen voor cockpits van gevechtsvliegtuigen bouwt, Sabena Aerospace, Sabca, Sonaca, Belgium Engine Center en Safran Aero Boosters.

Ook Solvay pikt zijn graantje mee. Na de overname van de Amerikaanse kunststoffengroep Cytec levert de beursgenoteerde chemiegroep steeds meer composietonderdelen voor de luchtvaart, ook voor de F-35 van Lockheed Martin. In elk toestel zit voor meer dan 1 miljoen dollar producten van Solvay.

Bij de voorbereiding van de offerte had Lockheed Martin contact met maar liefst 92 Belgische bedrijven. De bedrijven die mee ingeschakeld worden, kunnen technologische knowhow verwerven, waardoor ze interessante partners kunnen worden van Airbus, de grootste speler in Europa. Dankzij hun deelname aan het F-16-programma kon een aantal Vlaamse kmo’s destijds de deur naar Airbus openen.

'Geste'

De regering doet ook een ‘geste’ naar de bedrijfswereld. Er wordt voorzien in een prefinanciering van 277 miljoen, die Belgische bedrijven in staat moet stellen van de economische return te profiteren. Bedrijven die deelnemen aan het F-35programma zullen licenties en knowhow moeten aankopen, waarbij het niet vanzelfsprekend is daar een financiering voor te vinden. Daarover zal overleg volgen met de industrie, de deelstaten en de federale overheid.