Vereeck geen lid meer van Open VLD

Er waren al heel wat barsten tussen Lode Vereeck en de Open VLD-partijtop. Vereeck nam de jongste tijd de koers van zijn partij, die in een federale Vivaldi-coalitie is gestapt, geregeld onder vuur.

Het Vlaams Belang droeg Vereeck vorige maand voor als bestuurder bij de UHasselt. Vereeck, die ook gemeenteraadslid in Diepenbeek is, haalde het niet, maar dat was wel de druppel die de Open VLD-top deed beslissen hem aan de deur te zetten. Vereeck laat via Twitter weten dat hij verder doet als onafhankelijk politicus.