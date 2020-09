Het voorstel tot vereenvoudigde belastingaangifte is te complex en bevat te vaak fouten. Dat zegt federaal ombudsman David Baele in een rapport aan het parlement , waarover Het Nieuwsblad maandag bericht.

Zes op de tien belastingplichtigen - 3,9 miljoen mensen - kregen dit jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Van die groep toonden 364.000 mensen - of negen procent - fouten of onvolledigheden aan.

Gezinssituatie

Vooral de gezinssituatie moet voor een aangifte invult een punt van aandacht blijven. 'Zo verloor een koppel met drie kinderen dat feitelijk samenwoont, vorig jaar 2.672 euro aan fiscale voordelen', zegt de ombudsman. 'Reden? De vrouw stond automatisch aangeduid als diegene die de kinderen ten laste heeft. Zij is bij de gemeente de referentiepersoon van het gezin, waardoor de FOD Financiën de kinderlast standaard aan haar toekende. Nochtans is de vrouw werkloos, en haar partner een zelfstandig ondernemer.'

De ombudsman zegt dat heel wat feitelijk samenwonenden het belastingvoordeel voor kinderen ten laste gedeeltelijk of volledig verliezen. Nochtans doet de FOD Financiën zijn best, zegt de ombudsman. 'Maar de combinatie van de complexe regelgeving en de verscheidenheid aan gezins­samenstellingen maakt het zo goed als onmogelijk om dat volledig en correct te doen.'

Zorgwekkend

'Het onderzoek toont aan dat heel wat burgers vandaag niet in

staat zijn om hun voorstel tot vereenvoudigde aangifte goed te controleren', staat in het verslag. 'De financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn, en zelfs leiden tot het volledige verlies van een belastingvoordeel. De situatie is des te zorgwekkender omdat het voorstel tot vereenvoudigde aangifte de belangrijkste manier voor de aangifte van de personenbelasting is geworden.'