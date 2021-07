Vergrijzing kost overheid almaar meer geld

Het hogere minimum- en zelfstandigenpensioenen doen de vergrijzingspiek langer duren. Over de financieringskosten hangt mist.

De vergrijzingsfactuur gaat nog tien jaar langer dan verwacht pieken, blijkt uit nieuwe vooruitzichten van de Vergrijzingscommissie.

In haar vorige rapport schatte de commissie dat de sociale uitgaven in 2040 een plafond zouden bereiken, maar door enkele pensioenmaatregelen van de regering-De Croo is de verwachting dat de piek aanhoudt tot 2050. De verhoging van de minimumpensioenen en de hogere pensioenen voor zelfstandigen kosten de staatskas op termijn een serieuze bom geld.

Lees Meer Vergrijzingskosten stijgen verder, maar over de financiering wordt gezwegen

In 2050 zullen de sociale uitgaven van de overheid tot 30,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) stijgen. In 2019 ging 24,6 procent naar de sociale zekerheid - de cijfers van dit en vorig jaar zijn vertekend door de coronacrisis. Afgezet tegenover het huidige bbp volgt tegen 2050 een meeruitgave van bijna 25 miljard euro. Ter illustratie: dat is meer dan de overheid vandaag uitgeeft aan uitkeringen voor werklozen en arbeidsongeschikten.

Voor de huidige en komende regeringen wordt het een gigantische uitdaging om de vergrijzingskosten te blijven financieren. Johan Van Gompel, de voorzitter van de Vergrijzingscommissie, wijst erop dat extra schulden maken niet evident is omdat de Belgische staatsschuld al hoog ligt. Snijden in de pensioenen of de zorg wil niemand, waardoor alleen hervormingen soelaas bieden. Daarbij gaat het over een combinatie van meer mensen aan het werk krijgen, hen langer doen werken en efficiëntiewinsten boeken in het systeem.

Snijden in de zorg of de pensioenen wil niemand, waardoor alleen hervormingen soelaas bieden. Maar in het regeerakkoord zijn nauwelijks hervormingen opgenomen.

In het regeerakkoord van de regering-De Croo zijn echter nauwelijks hervormingen opgenomen. Door de aanstormende tweede coronagolf was het schrijven van dat akkoord in oktober haastwerk, waardoor arbeidsmarkt- en pensioenhervormingen naar later werden geschoven. Van minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) en haar collega van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) worden in het najaar hervormingsvoorstellen verwacht. De liberalen en de socialisten kijken echter helemaal anders naar die sociaal-economische dossiers, wat tot fricties kan leiden.