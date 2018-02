Vergrijzing neemt toe tot 2040

Na 2055 doven de babyboomgeneraties , geboren in de periode na de Tweede Wereldoorlog, volledig uit. Daardoor zal het aantal overlijdens afnemen. Het natuurlijk saldo - het verschil tussen geboorten en overlijdens - wordt dan opnieuw de belangrijkste determinant voor de demografische groei in ons land.

Kleinere huishoudens

De vergrijzing gaat ook gepaard met een daling van de gemiddelde huishoudensgrootte in België. Een gemiddeld huishouden zal in 2070 nog 2,2 personen tellen, tegen 2,3 momenteel.

In Brussel zal de bevolkingsgroei tussen 2017 en 2070 met 22 procent een stuk hoger liggen dan in de andere gewesten. In Vlaanderen zal de bevolking toenemen met 19,6 procent en in Wallonië met maar 16,6 procent. B

russel trekt een groot aandeel buitenlandse immigranten aan en telt een groot aantal personen op vruchtbare leeftijd. De Brusselse bevolking is en blijft in de projectie beduidend jonger dan in de andere gewesten. In 2070 zal de gemiddelde leeftijd in Brussel 39 zijn, tegen 44 in Vlaanderen en Wallonië.