Vergrijzingskosten stijgen verder, maar over de financiering wordt gezwegen

Dat de pensioenhervormingen van de regering-De Croo de vergrijzingsfactuur doen stijgen, noemt minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) een succes. De vraag blijft hoe die meeruitgaven gefinancierd worden, want over hervormingen is het voorlopig stil in de federale regering.

Over de financiering van de vergrijzing worden al 20 jaar rapporten geschreven, maar de factuur begint de komende jaren pas echt door te wegen. Door corona is er een tijdelijke opstoot, omdat het bruto binnenlands product (bbp) fors is gekrompen. Maar daarna gaat het snel, blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Vergrijzingscommissie. De sociale uitgaven stijgen tegen 2025 tot 27,5 procent van het bbp, bijna 3 procentpunten meer dan voor de coronacrisis. Daarna blijven ze toenemen tot 30,1 procent in 2050, een stijging met 5,5 procentpunten.

Dat laatste is een abstract cijfer, maar als de overheid dat vandaag zou moeten ophoesten, gaat het om een meeruitgave van bijna 25 miljard euro. In begrotingsbesprekingen wordt doorgaans gebikkeld om miljoenen, wat duidelijk maakt hoe gigantisch dat bedrag is. Als de economische groei of de productiviteitsgroei blijft slabakken, zal de rekening bovendien nog hoger uitvallen.

De Vergrijzingscommissie ging er tot vorig jaar van uit dat de piek van de vergrijzingskosten in 2040 zou liggen. Maar door de pensioenhervormingen van de regering-De Croo houdt de stijging langer aan. 'De piek ligt tien jaar later dan in het vorige verslag', zegt Johan Van Gompel, de voorzitter van de Vergrijzingscommissie. De federale regering verhoogde onder meer de minimumpensioenen en de pensioenen voor de zelfstandigen, maatregelen die het armoederisico bij gepensioneerden doen dalen.

'Een succes'

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) noemde de stijging van de uitgaven een 'succes' bij de presentatie van het jaarlijkse Vergrijzingsrapport donderdag. Bij de socialisten is er vaak ergernis omdat de vergrijzingsuitgaven als kosten worden weggezet, terwijl het geld naar pensioenen en zorg gaat. Als de overheid die uitgaven niet op zich zou nemen, zouden mensen zich privaat moeten verzekeren. Het Amerikaanse model leert dat zoiets de kosten opdrijft en dat heel wat mensen dan uit de boot vallen.

Maar zelfs als de stijging een succes zou zijn, moet de overheid de rekening kunnen blijven betalen. Van Gompel toont zich daarover ongerust. ‘Met een schuld van 114 procent van het bbp hebben we niet echt een buffer om de stijgende sociale uitgaven op te vangen.'

Hij benadrukte het belang van hervormingen om mensen langer aan de slag te houden en om de economie aan te jagen. Als het bbp sneller dan verwacht groeit, daalt het aandeel van de sociale uitgaven automatisch.

Weinig concrete plannen

In tegenstelling tot de regering-Di Rupo en de regering-Michel, die vervroegde uittredingsstelsels afbouwden en de wettelijke pensioenleeftijd verhoogden, heeft de regering-De Croo vooralsnog weinig pensioenplannen. Van Lalieux wordt tegen september een hervormingsvoorstel verwacht. De verwachting is dat de focus zal liggen op maatregelen om het mensen gemakkelijker te maken om langer te werken en niet op striktere regels over vervroegde uittreding.

De federale meerderheidspartijen schermen daarnaast steevast met de ambitie dat ze de werkzaamheidsgraad tot 80 procent willen verhogen. Nu is ongeveer 70 procent van de Belgen tussen 20 en 64 jaar aan de slag. Als we erin slagen dat cijfer net zoals in Nederland en Duitsland op te krikken tot 80 procent, wordt de vergrijzingsfactuur al een pak betaalbaarder.

80% Werkzaamheidsgraad De regering-De Croo heeft als doel de werkzaamheidsgraad tot 80 procent te verhogen in 2030. Met welke hervormingen dat moet gebeuren, is vooralsnog onduidelijk.

Een hogere werkzaamheidsgraad komt echter niet uit de lucht vallen, daarvoor zijn arbeidsmarkthervormingen nodig. Op tal van domeinen zoals de tewerkstellingskansen van laaggeschoolden en mensen met een migratieachtergrond scoort de Belgische arbeidsmarkt bijzonder slecht, bleek donderdag nogmaals uit het jaarrapport van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid.

Investeringen

In het regeerakkoord staan echter nauwelijks arbeidsmarkthervormingen, die meer mensen aan het werk kunnen helpen. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) plant een werkgelegenheidsconferentie in het najaar. De liberalen, die aandringen op hervormingen, zijn er evenwel niet gerust op. Zowel Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert als zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez gaf al meermaals aan dat hun socialistische coalitiepartners uit hun kot moeten komen.

Voor de socialisten liggen arbeidsmarkthervormingen, zeker als die ruiken naar meer flexibiliteit, gevoelig. Ze zetten eerder in op investeringen, die moeten leiden tot meer jobs en meer groei. Lalieux sprak in dat opzicht over 'Bidenomics à la belge'. Het relanceplan dat België met Europees geld doorvoert, zal die ambitie niet kunnen waarmaken. De 6 miljard aan investeringen zullen volgens het Planbureau slechts enkele duizenden jobs opleveren.

