Verkeershinder verwacht door politieprotest in Wetstraat

De politievakbonden voeren dinsdag in de ochtendspits actie in de Wetstraat en Belliardstraat, waardoor extra verkeershinder wordt verwacht.

De vakbonden bij de politie voeren dinsdagochtend actie in de Wet- en de Belliardstraat in Brussel. Militanten van de vier bonden, ACOD, ACV Politie, NSPV en VSOA, verzamelden in de vroege ochtend aan het Centraal Station. Van daaruit trekken ze vanaf 6.30 uur te voet naar de Wet- en de Belliardstraat.

Te Deum

Rond de middag zou de actie afgelopen moeten zijn. Maandag was er ook al een actie bij het Te Deum voor Koningsdag in de Brusselse Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal. De militanten van de bonden onthaalden de politieke vertegenwoordigers met boegeroep.

Volgens Joery Dehaes van ACV Politie was er maandag in de marge van het Te Deum een korte ontmoeting met premier Alexander De Croo (Open Vld), maar was die niet van die aard om verdere acties af te blazen. 'Hij beloofde dat de regering wil praten en oplossingen wil zoeken. Maar we praten al sinds mei en het gaat van kwaad naar erger. Er ligt nog niets concreet op tafel.'