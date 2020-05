Verkiezing Open VLD-voorzitter herbegint vanmiddag

De Open VLD kon in principe van maandag tot nu vrijdag stemmen voor een opvolger van Gwendolyn Rutten. Maar bij de opening van de stembus liep het meteen fout met het online stemsysteem. Leden konden via verschillende browsers meermaals stemmen, ontdekte de gerechtsdeurwaarder die voor kandidaat Egbert Lachaert controleerde of alles netjes verliep.