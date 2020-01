Verkiezingen buzzwoord op nieuwjaarsreceptie koning Filip

Geen van de politieke hoofdrolspelers, die op de afspraak waren voor de nieuwjaarsreceptie op het paleis, ziet nog een uitweg voor de federale formatie.

We zullen wel zien. Zo rondden de politici tot dusver elk gesprek over de moeizame federale formatie af. Maar met de verlenging van de informateursopdracht voor Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) lijkt alle geloof te zijn weggeëbd dat nog een uitweg wordt gevonden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op het paleis was het buzzwoord dan ook ‘verkiezingen’.

Geduld

Koning Filip riep in zijn speech voor de ‘gestelde lichamen’, de autoriteiten van het land, nog wel op zo snel mogelijk een federale regering te vormen.

Het geduld van de burgers mag niet als onverschilligheid worden gezien. Koning Filip

‘Het geduld van de burgers mag niet als onverschilligheid worden gezien’, klonk het. ‘De tijd is gekomen om de inspanningen van de voorbije acht maanden te verzilveren, exclusieven te laten vallen en eindelijk een volwaardige regering te vormen.’

‘Ik ben me natuurlijk bewust van de moeilijkheden die nog moeten worden overwonnen. Laten we realistisch en verantwoordelijk zijn. Door naar overeenstemming te streven ten bate van het algemeen belang. Door echte compromissen te sluiten, akkoorden, waarbij alle partijen sommige van hun eisen te laten vallen, zodat het geheel er uiteindelijk bij wint’, aldus koning Filip.

Ook premier in lopende zaken Sophie Wilmès (MR) benadrukte dat er nood is aan een volwaardige regering, om ‘antwoorden te bieden op de uitdagingen van vandaag en die van morgen voor te bereiden’. Volgens Wilmès is een open dialoog tussen alle democraten noodzakelijk.

Weinig geloof

Achteraf op de receptie bleek nog maar eens hoe de formatiegesprekken zijn vastgelopen, en hoe weinig geloof er nog is dat de informateurs Coens en Bouchez in de week verlenging die ze hebben gekregen nog iets voor elkaar zullen krijgen. De informateurs zijn het zelf niet eens over de richting die moet worden ingeslagen.

Informateur Georges-Louis Bouchez (MR) vlast nog altijd op een Vivaldi-coalitie met socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten.

Bouchez vlast nog altijd op een Vivaldi-coalitie met socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten. Hij zou sp.a-voorzitter Conner Rousseau die kar willen laten trekken. Maar de Vlaamse socialisten houden de boot af, tot ergernis van Bouchez. Bij de sp.a wordt de bal teruggekaatst. Waarom niet Wilmès aan zet brengen? Al geloven de socialisten niet dat het ego van Bouchez toelaat dat zijn partijgenote aan zet komt.

Ondertussen is de hoop ook vervlogen dat CD&V nog te vermurwen is om de N-VA los te laten, waardoor Vivaldi eigenlijk klinisch dood is. Dat ook Egbert Lachaert in de voorzittersrace bij Open VLD is gestapt, lijkt de finale doodsteek voor Vivaldi, al sluit Lachaert die optie niet uit.

Ventiel

Maar ook het momentum voor paars-geel is weg, nadat de PS de deur hardhandig heeft dichtgeslagen. Bij de PS verschuilen ze zich achter het veto van Bouchez tegen communautaire openingen naar de N-VA en sociaal-economische toegevingen aan de PS. Zo zit alles op slot, waardoor verkiezingen nog de enige optie lijken.

Het ultieme ventiel is dat de restregering bijkomende bevoegdheden vraagt om het land draaiende te houden.