'Verlaag btw op nieuwbouw'

'Met alleen maar nieuwe belastingvoorstellen zal de klimaatomslag niet slagen', zegt partijvoorzitter Gwendolyn Rutten zaterdag in Het Laatste Nieuws.

Het gebouwenpark is in Vlaanderen goed voor 30 procent van de uitstoot van broeikasgassen. 'Meer dan de helft van de woningen is ouder dan 50 jaar', zegt Rutten.