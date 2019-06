Verlengingen spelen bleek onmogelijk voor Peeters

Kris Peeters (CD&V) heeft gisteren zijn ontslag aangeboden als federaal vicepremier om in het Europees Parlement te kunnen zetelen. Een verlengd verblijf in de Wetstraat werd onderzocht, maar bleek onmogelijk.

Na een maand warm en koud blazen over zijn plannen heeft federaal vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gisteren duidelijkheid geschapen. Hij heeft zijn ontslag aangeboden aan premier Charles Michel (MR) en aan koning Filip, zodat hij dinsdag de eed kan afleggen in het Europees Parlement.

In november besliste de CD&V-top dat Peeters op 26 mei de Europese lijst zou trekken. Het was een galante exit nadat de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen zwaar waren tegengevallen voor het christendemocratische boegbeeld. De ster van Peeters, die tussen 2007 en 2014 immens populair was als Vlaams minister-president, was de afgelopen legislatuur tanende.

Zoektocht naar een vervanger De CD&V-mandatarissen blazen morgen verzamelen voor een algemene vergadering. Daar zal een vervanger voor Kris Peeters worden aangeduid. De grootste kanshebbers zijn voorzitter Wouter Beke en Kamerfractieleider Servais Verherstraeten. Als die laatste het wordt, bestaat de kans dat het vicepremierschap bij minister van Justitie Koen Geens belandt.

Vanaf het begin was vanuit zijn eigen entourage te horen dat het Europese lijsttrekkerschap niet betekende dat zijn rol in de Belgische politiek was uitgespeeld. Er werd op gewezen dat Johan Van Overtveldt in 2014 de N-VA-lijst voor het Europese halfrond trok, maar nadien minister van Financiën werd in de federale regering.

Peeters ontweek de vraag of hij effectief zou zetelen als hij verkozen raakte. De functies van federaal minister en Europees Parlementslid kunnen niet worden gecombineerd. Om de overstap te maken moest Peeters ontslag nemen uit de regering. Pas in de weken voor de verkiezingen wilde hij met zoveel woorden zeggen dat hij dat zou doen.

Bij de Europese verkiezingen werd de CD&V-lijst van Peeters met 14,5 procent slechts de vierde partij, na de N-VA, het Vlaams Belang en Open VLD. De christendemocraten verloren 4,5 procentpunten tegenover 2014. Daarmee was het Europese verlies nog iets groter dan in het Vlaams Parlement, waar CD&V de derde grootste fractie werd. Peeters kreeg bijna 257.000 voorkeurstemmen achter zijn naam, een pak minder dan de 340.000 mensen die Marianne Thyssen vijf jaar geleden als lijsttrekster kon overtuigen voor haar te stemmen.

Peeters hoort evenwel niet graag dat hij verloor. ‘We hadden twee zetels en we hebben nog steeds twee zetels’, stelde hij het gisteravond op Ter Zake. Op basis van de penetratiegraad, de beste graadmeter voor de populariteit van een kandidaat, blijkt dat de Antwerpenaar nog altijd een van de populairste christendemocraten was. Meteen dook het verhaal weer op dat Peeters niet zou zetelen in het Europees Parlement.

Vanuit de eigen CD&V werden tal van verhalen de wereld ingestuurd. Heel wat partijgenoten hebben het gehad met Peeters, die ze verantwoordelijk houden voor het slechte verkiezingsresultaat. De verwachting was lang dat CD&V-voorzitter Wouter Beke hem zou opvolgen in de federale regering, maar Peeters zou die post niet gunnen aan zijn voorzitter. De vicepremier zou in ruil voor zijn ontslag het interim-voorzitterschap hebben opgeëist indien Beke de stap naar de federale regering zou zetten.

Er werd bekeken of Peeters’ vicepremierschap tot oktober kon worden verlengd.

‘Totaal van de pot gerukt’, noemt Peeters die geruchten. Ook Vlaams boegbeeld Hilde Crevits en Beke ontkennen dat Peeters zulke eisen op tafel zou hebben gelegd. Het enige wat volgens de partijtop werd bekeken, is of Peeters’ vicepremierschap kon worden verlengd tot oktober om zo de continuïteit van het beleid te garanderen.

Peeters en MR-vicepremier Didier Reynders zouden dan mogelijk samen in oktober de regering verlaten. Vandaag wordt duidelijk of Reynders voorzitter wordt van de Raad van Europa. Als hij die prestigieuze post krijgt, verlaat hij in oktober de Belgische politiek. In dat geval moest Peeters niet worden vervangen, want als er een Vlaming en een Franstalige tegelijk opstappen, blijft de taalkundige pariteit in de regering bewaard.