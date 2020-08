Verlengingen voor De Wever en Magnette

De koning verwacht N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette op 17 augustus opnieuw, met een nieuw rapport in handen.

Na ruim een uur hebben het paleis zaterdag om 16 uur weer verlaten. Dat meldt het Paleis zaterdagnamiddag.

In het korte communiqué nodigt de koning "de betrokken partijen uit om een grote verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen om spoedig tot een regeerakkoord te komen".

70 van de 150

De Wever en Magnette hebben een akkoord gesloten over hoe een volgend regeerakkoord er kan uitzien. Met hun akkoord nemen zowel De Wever als Magnette een groot risico, want beide partijen zetten elkaar de afgelopen jaren weg als een baarlijke duivel. De sp.a, CD&V en het cdH hebben al aangegeven dat ze gesprekken over de vorming van een regering willen beginnen. Samen beschikken de vijf partijen over 70 van de 150 Kamerzetels.

De Wever en Magnette hebben de steun van minstens één andere partij nodig om aan een meerderheid te komen. Gesprekken met de liberalen en de groenen verlopen moeilijk. Maar er is geen deur dichtgeslagen.

Welke formule?

De Wever en Magnette hadden vrijdagnamiddag een nieuw gesprek met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert.

De liberale familie zou bereid zijn tot verdere inhoudelijke gesprekken, maar vraagt in ruil ook duidelijkheid van de preformateurs over welke formule ze willen hanteren. Willen de preformateurs wel of niet verder met de liberalen, of toch liever met de groenen? Of opteren ze voor een minderheidskabinet? Zolang daar geen duidelijkheid over is, wachten de liberalen af.

Zodra de preformateurs duidelijk aangeven dat ze verder willen met de MR en Open VLD, willen de liberalen om de tafel gaan zitten om over de inhoud te praten, is te horen. De vraag is dan wel in hoeverre de preformateurs bereid zijn hun nota te herschrijven om rekening te houden met de liberale opmerkingen en eisen. De liberalen herhalen alvast nog eens dat de MR en Open VLD aan elkaar vastgeklikt blijven, ondanks de pogingen om de liberale as uit elkaar te spelen.