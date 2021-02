Verlieslatende sport- en cultuurcentra krijgen fiscale ademruimte

Investeringen in sport, cultuur en vrije tijd - zoals een zwembad, sporthal en -infrastructuur, bibliotheek of cultureel centrum - gebeuren vaak via een autonoom gemeentebedrijf of AGB. Dat heeft als voordeel dat de 21 procent btw betaald op de investering en de kosten van exploitatie mogen afgetrokken worden. Dat is niet het geval als de gemeente zelf de exploitatie zou doen.