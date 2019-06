Verliezende partijen ontslaan tientallen medewerkers

Harde dobber

Naast de acht parlementsleden die de N-VA zowel in het Vlaams Parlement als in de Kamer verliest, verdwijnen er bij de partij 33 voltijdse medewerkers. ‘Een deel daarvan vangen we op door interne verschuivingen, natuurlijke afvloeiingen en de niet-vervanging van medewerkers die de organisatie sowieso zouden verlaten’, klinkt het bij de partij.

De CD&V verloor acht zitjes in het Vlaams Parlement en zes in de Kamer. De partij moet zo’n 30 medewerkers laten gaan. De christendemocraten willen niet bijkomend communiceren omdat het ontslaggesprek met sommigen nog moet plaatsvinden. Wel is te horen dat de ontslagronde heel hard valt, want er moeten mensen vertrekken die er al vele jaren werken.