Verlinden en politievakbonden 'on speaking terms'

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zat maandag voor het eerst kort samen met de politievakbonden, die al ruim een week actievoeren voor meer loon. Een einde aan de protestacties is voorlopig niet in zicht.

'Als we op straat komen is dat omdat de onderhandelingen volledig in het slop zitten', zegt ook Carlo Medo van de vakbond NSVP. 'Wat is nodig? Geld, goede wil en onderhandelingen waarin vanuit de kant van Verlinden en alle betrokken partners oplossingen komen. Ik hoop dat we er deze week uit komen, maar als je een klassieke dans doet, moet je met twee zijn om te dansen.'