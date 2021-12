'Verlinden legt 75 miljoen op tafel voor loonsverhoging politie'

De politievakbonden hebben opnieuw overlegd met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden over een loonsverhoging. Volgens de bonden legt de minister daarvoor 75 miljoen euro op tafel.

Een loonsverhoging van 75 euro netto per maand voor agenten, (hoofd)inspecteurs, officieren en burgerpersoneel én een hoger startloon voor aspiranten. Dat is het voorstel dat de politievakbonden hebben besproken met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Dat melden de bonden in een persbericht. Het kabinet-Verlinden kan die bedragen nog niet bevestigen.

75 netto loonsverhoging per maand Zo'n 15.000 à 20.000 politieambtenaren zouden in het voorstel van Verlinden elke maand 75 euro netto erbij krijgen.

Die loonsverhoging zou zowel door de federale als door lokale overheden gefinancierd worden. Verlinden beloofde een federale enveloppe van 75 miljoen. De lokale besturen zouden in een latere fase evenveel geld beschikbaar moeten stellen.

Garanties

'We hebben over dat laatste te weinig garanties gekregen', zegt de Franstalige vakbondsvoorzitter Thierry Bellin (NSPV). 'De steden en gemeenten zouden pas ten vroegste in 2024-2025 met geld over de brug komen. En dat is allemaal nog zeer voorwaardelijk. Brussel zegt zelfs dat er voor de politie geen eurocent beschikbaar is.'

Als dinsdag te weinig schot in de zaak zit, zullen we onze acties heropstarten. Thierry Belling Franstalige vakbondsvoorzitter NSPV

De bonden vinden de voorgestelde loonsverhoging onvoldoende. 'Het mag na 20 jaar stilstand wel wat meer zijn', zegt hij. 'Bovendien zijn er veel verschillen tussen de lonen van individuele personeelsleden. We willen het voorstel bestuderen en zeker zijn dat we niets over het hoofd zien.'

Nieuw overleg

Dinsdag is opnieuw een overleg gepland. 'Iedereen om de tafel heeft hetzelfde doel: de aantrekkelijkheid van de politie vergroten en de slagkracht versterken', zegt Verlinden.

De bonden hopen dinsdag meer duidelijkheid te krijgen over het tweede deel van de financieringsenveloppe. 'Wij willen meer zekerheid over de financiering', zegt Bellin. De vakbondsacties blijven voorlopig wel opgeschort. 'Als te weinig schot in de zaak zit, zullen wij onze acties heropstarten', zegt Bellin.