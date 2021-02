Verlinden pleit in gastcollege voor staatsmodel '2+2'

Minister Annelies Verlinden (CD&V) heeft voor het eerst aangegeven waar ze naartoe wil met de zevende staatshervorming die ze moet voorbereiden. Ze pleit voor een '2+2-model'.

Annelies Verlinden (CD&V) loopt in de coronacrisis als minister van Binnenlandse Zaken volop in de kijker, maar is ook bevoegd voor institutionele hervormingen en democratische vernieuwing. Op een gastcollege voor het vak politicologie van UGent-professor Carl Devos gaf ze een voorzet voor een zevende staatshervorming, die ze samen met haar collega David Clarinval (MR) voorbereidt tegen 2024.

Verlinden denkt aan een ‘2+2 model’. In zo’n model zou België bestaan uit een federale staat met een Vlaamse en Waalse deelstaat, aangevuld met de deelgebieden Brussel en Ostbelgien. 'Ik stel vast dat daar aan beide kanten van de taalgrens enthousiasme over is. Het kan vereenvoudigend werken en creëert duidelijkheid', zei Verlinden. Dat model zou het huidige complexe model met een federale staat, drie gewesten en drie gemeenschappen vervangen.

Lijn Magnette en Vande Lanotte

Verlinden lijkt zich op de lijn te zetten van PS-voorzitter Paul Magnette en zijn sp.a-collega Johan Vande Lanotte, die al langer voor een model van vier deelstaten pleiten. Alleen vindt Verlinden dat Vlaanderen in Brussel nog een vinger in de pap moet hebben, zoals nu. De minister benadrukte dat Vlaanderen bevoegdheden moet blijven uitoefenen in Brussel. Het gaat om onderwijs, cultuur en andere persoonsgebonden materie.