Vernieuwing top concurrentiewaakhond in het slop

De belangrijke mandaten van voorzitter en auditeur-generaal bij de Belgische Mededingingsautoriteit zijn al meer dan twee jaar verlopen. Toch is er nog geen zicht op een vernieuwing van de top van de instantie.

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke instantie die toeziet op de eerlijke mededinging in ons land. Haar taak bestaat onder meer uit de controle op de belangrijkste fusies en overnames en het vervolgen van kartels en misbruiken van machtspositie. Een van de belangrijkste lopende dossiers is het onderzoek naar mogelijke verboden prijsafspraken in de bewakingssector, dat Jean-Paul Van Avermaet zijn job heeft gekost als CEO van Bpost.

De BMA wordt geleid door een vierkoppig directiecomité met naast de voorzitter de auditeur-generaal en de directeurs economische en juridische zaken. De auditeur-generaal ziet als hoofd van het auditoraat, het onderzoeksorgaan van de BMA, toe op de onderzoeken door de waakhond en start ze mee op. Daarom is het een van de belangrijkste functies van de instantie.

Derde poging

De mandaten van voorzitter Jacques Steenbergen en auditeur-generaal Véronique Thirion zijn reeds meer dan twee jaar afgelopen, maar het is nog steeds wachten op hun vervanging. Een eerste selectieprocedure, die al is opgestart in 2018, sneuvelde door de val van de regering-Michel. Medio 2020 werd de draad weer opgepakt en kwam er een tweede procedure. Maar Thirion mocht zich niet meer aanmelden als kandidaat en vocht die beslissing met succes aan bij de Raad van State. Daarom was er begin dit jaar een derde poging.

Voor de functie van auditeur-generaal viel de keuze van de federale regering volgens meerdere bronnen op Damien Gérard die als adjunct-hoofd van de afdeling fusiecontroles aan de slag is op het directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie. De doctor in de rechten doceert bovendien aan de UCL en het Europacollege en kan als academicus en gewezen advocaat heel wat adelbrieven voorleggen.

Ministerraad

De ministerraad stemde in de zomer in stilte in met zijn benoeming, maar het Koninklijk Besluit om die te bekrachtigen is nog steeds niet ondertekend en gepubliceerd. Het is niet meteen duidelijk hoe dat komt. Sommigen wijzen op de tijd die nodig is voor de administratieve afwikkeling, zeker aan de kant van de Europese Commissie.

Mogelijk speelt ook mee dat de regering wil wachten tot er meer klaarheid is over de nieuwe voorzitter. Op dat vlak is de situatie complex. Er zijn volgens onze informatie twee kandidaten voor de functie: de Vlaming Axel Desmedt, lid van de raad van de telecom- en postwaakhond BIPT, en de Franstalige Emmanuel Pieters, operationeel directeur kmo-beleid bij de FOD Economie.

Pierre-Yves Dermagne

Desmedt is de voorkeurkandidaat van de bevoegde minister, PS-vicepremier en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, vernam De Tijd. Maar dat brengt twee problemen met zich mee. Bij de aanstelling van de Franstalige Gérard en de Nederlandstalige Desmedt zou de BMA-directie bestaan uit drie Nederlandstaligen en één Franstalige. Dat gaat in tegen de weliswaar ongeschreven regel dat er taalpariteit moet zijn.

Het moreel van de troepen bij de BMA is beneden nul. Goedgeplaatste bron

De regering vroeg de Vaste Commissie voor Taaltoezicht een advies over die taalpariteit. Dat kan die kwestie beslechten. Anders zit ze met het tweede probleem: Pieters, die ook aan de slag was op enkele liberale kabinetten waaronder dat van Alexander De Croo als minister van Telecom, heet de steun te hebben van de MR. De Franstalige liberalen leven in de regering op gespannen voet met de PS die gewonnen is voor Desmedt.

BIPT

Een bijkomende moeilijkheid is dat Desmedt mogelijk pas kan vertrekken bij het BIPT als een vervanger gevonden is en dat kan nog maanden duren. Daarom gaan er stemmen op om de dubbele benoeming te ontkoppelen en nu alvast werk te maken van een nieuwe auditeur-generaal.

Dat heeft tot gevolg dat Jacques Steenbergen, 72 al intussen, nog langer op post moet blijven, maar dat vormt geen probleem. Ook niet juridisch: hij en Thirion kunnen met volle bevoegdheden blijven voortwerken. Alleen weegt de hele kwestie op de BMA. ‘Er is een negatief effect op de sfeer onder het personeel’, zegt een goedgeplaatste bron. ‘Het moreel van de troepen is beneden nul’, valt elders te horen.

Critici vragen zich af waarom de regering niet vooruitziender was en de taalkwestie niet eerder heeft geregeld. Ze wijzen er ook op dat het feit dat de vier directieleden van de BMA niet op hetzelfde moment benoemd worden nieuwe problemen kan geven in de toekomst. Om de puzzel nog moeilijker te maken moeten ook 20 assessoren, die mee dossiers afhandelen, worden aangesteld. Ook daarvoor is de procedure nog aan de gang.

Nationale Bank

Thirion is tevens lid van de regentenraad (raad van bestuur) van de Nationale Bank. Maar dat is een persoonlijk mandaat. Als ze vervangen wordt als auditeur-generaal bij de BMA kan ze in principe regent blijven.

De BMA verkoos geen commentaar te geven. Het kabinet-Dermagne zegt in een reactie dat de aanstelling van een nieuwe auditeur-generaal ‘de komende dagen of weken zal worden geregeld’ en dat het wachten is om de overgang vlot te laten verlopen.