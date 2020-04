Verplaatsing naar notaris niet meer nodig voor ondertekening aktes

De ondertekening van de akte is de laatste stap in de eigendomswissel van een woning. Tussen het ondertekenen van het compromis en de akte kunnen tot vier maanden zitten. Een compromis is een bindend document, maar u bent pas helemaal zeker van uw zaak als ook de akte ondertekend is. Als u weet dat er eind vorig jaar een rush was op de vastgoedmarkt, nadat in Vlaanderen de woonbonus werd afgeschaft, is het niet moeilijk te begrijpen dat bij de notarissen een stapel aktes klaarligt om ondertekend te worden. Hetzelfde geldt voor verkopen die net voor de lockdown werden beslecht.