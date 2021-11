'Verplicht mede-eigenaars niet fysiek te vergaderen'

Elke mede-eigendom is wettelijk verplicht minstens een keer per jaar een algemene vergadering bijeen te roepen. Op zo’n bijeenkomst nemen de mede-eigenaars van een flatgebouw beslissingen over de gemeenschappelijke delen van hun gebouw. Dat kan gaan over renovatiewerken of het aanstellen van een schoonmaakbedrijf voor het onderhoud van de gangen en de trappenhal.