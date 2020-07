Verplicht mondkapje in winkel opnieuw op tafel

De topministers van de federale regering en de regionale minister-presidenten komen woensdag opnieuw bijeen over de coronamaatregelen. De druk blijft om mondmaskers in winkels en op drukke plaatsen te verplichten.

Een belangrijk wetenschappelijk adviesorgaan van de federale dienst Volksgezondheid, de Hoge Gezondheidsraad, raadde op 1 juli aan mondmaskers in winkels te verplichten. De raad gaat daarmee in tegen de Nationale Veiligheidsraad. Dat topoverleg tussen de federale topministers, de regionale minister-presidenten en wetenschappelijke experts besliste op 24 juni geen mondkapjesplicht op te leggen. Dat tot grote onvrede van de virologen Marc Van Ranst, Erika Vlieghe en Steven Van Gucht, alle drie nauw betrokken bij het coronamanagement.

De redenering toen was dat de epidemie in dalende lijn ging, en het dus bizar zou zijn plots mondmaskers te verplichten, terwijl het coronavirus wegebt. De politiek vindt het sowieso vervelend dusdanig in te breken in het leven van mensen. De wetenschappers zijn eerder van oordeel dat 'gouverner prevoir' is.

Buitenland

Intussen lijkt de verdere afname van de epidemie wat stilgevallen te zijn en blijft de discussie rondwaren. Daarom buigen de beleidsmakers zich volgende week opnieuw over de kwestie. Een extra element is dat in het buitenland ook meer en meer een mondmaskerplicht wordt ingevoerd. De Spaanse regio Catalonië besliste donderdag iedereen vanaf 6 jaar binnen en buiten een mondmaskerplicht op te leggen. De verplichting geldt voor alle openbare ruimten, en dat tot een vaccin beschikbaar is. De streek rond de Catalaanse stad Lerida is weer in lockdown gegaan na een virusuitbraak onder fruitplukkers.