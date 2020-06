Versoepeling abortus wordt nederlaag voor Vivaldisten

De poging van de aanhangers van een Vivaldi-regering de abortusregeling te versoepelen, botst op een deal van de Zweedse coalitiepartners. Zij willen het dossier over het zomerreces tillen. Het zal de lopende regeringsonderhandelingen niet doorkruisen.

CD&V-voorzitter Joachim Coens maakte er een regeringszaak van en lijkt zijn slag nu thuis te halen. De poging om de abortuswetgeving te versoepelen, waar PS-voorzitter Paul Magnette en gewezen Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten hun gewicht achter hadden gezet, strandt op een Zweedse deal. Als het wetsvoorstel op 2 juli in plenaire zitting aan bod komt, wordt het doorverwezen naar de commissie. Daar zal het pas na het zomerreces worden behandeld.

Meteen vermijden ze dat het abortusdossier de lopende onderhandelingen over een Ålandcoalitie, zoals een regering zonder de PS is gedoopt, zou doorkruisen. Coens heeft nooit begrepen waarom Rutten zo hard het gaspedaal induwde. Hij had in zijn voorzitterscampagne al duidelijk gemaakt dat CD&V niet holderdebolder voor voldongen feiten wilde worden geplaatst. En CD&V had de sleutel in handen om een Vivaldi-coalitie met socialisten, liberalen en groenen mogelijk te maken.

De nieuwe Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert ontmijnt het abortusdossier. Zo legt het geen hypotheek op zijn poging een Ålandcoalitie op de been te brengen.

De nieuwe Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert ontmijnt het dossier nu. Zo legt het geen hypotheek op zijn poging samen met Coens en Georges-Louis Bouchez (MR) een Ålandcoalitie op de been te brengen. Daarin zouden aan Vlaamse zijde Open VLD, CD&V, de N-VA en de sp.a zitten en aan Franstalige zijde de MR en het cdH. Die regering zou aan een - weliswaar krappe - meerderheid komen van 76 of 77 zetels, als Jean-Marie Dedecker erbij wordt geteld.

Velen twijfelen aan de slaagkansen om een regering zonder de PS te vormen, want dan zou sp.a-voorzitter Conner Rousseau de Parti Socialiste moeten lossen. Rousseau heeft zich nog niet uitgesproken. Hij wacht af wat hem inhoudelijk wordt aangeboden.

Pyrrusoverwinning

PS-kopman Magnette heeft nog wel geprobeerd om - met de eindstreep in zicht - de forcing over het abortuswetsvoorstel te voeren, maar door het afhaken van Open VLD kan het rood-groene motorblok niet genoeg vermogen ontwikkelen. De indieners van het voorstel hadden Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) de vraag gestuurd het voorstel te agenderen op de plenaire van donderdag 2 juli. In de conferentie van de voorzitters is overeengekomen dat het volgende week donderdag op de agenda van de Kamer wordt gezet, maar dat is een pyrrusoverwinning.

We gaan de formatie, die nu al aartsmoeilijk is, niet nog eens moeilijker maken. Vincent Van Quickenborne Kamerfractieleider Open VLD

De Zweedse partners Open VLD, CD&V en N-VA hebben een deal dat ze het voorstel over het zomerreces tillen, zoals Open VLD-Kamerfractieleider Vincent Van Quickenborne in Het Nieuwsblad had laten verstaan. 'Ja, we gaan temporiseren', zei Van Quickenborne. 'We gaan de formatie, die nu al aartsmoeilijk is, niet nog eens moeilijker maken.' Het voorstel zal naar commissie worden doorverwezen, zodat het pas na het zomerreces kan worden behandeld.