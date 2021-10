Versoepeling ziektebriefje in de maak

In de federale begrotingsgesprekken liggen deze week plannen op tafel om niet langer een ziektebriefje te eisen van wie maar een of enkele dagen ziek is.

De federale regering heeft plannen om het verplichte ziektebriefje af te schaffen voor wie slechts een paar dagen ziek is, meldt De Morgen dinsdag. Of het om een, twee of drie dagen gaat, is niet duidelijk. Groen is al langer voorstander van de maatregel en bij de andere regeringspartijen zou er weinig weerstand zijn.

Ook de huisartsen vragen al langer om ziektebriefjes voor enkele dagen af te schaffen, omdat die voor hen een zware administratieve last betekenen. Daardoor kunnen ze minder tijd spenderen aan ernstig zieke patiënten.

'Nu is onze meerwaarde soms beperkt', zegt Roel Van Giel, de voorzitter van de artsenvereniging Domus Medica. 'Bij eenvoudige virale infecties kunnen we alleen zeggen dat mensen moeten uitzieken en eventueel wat paracetamol nemen.' Hij wil af van 'een ouderwetse visie op arbeidsgeschiktheid, waarbij wantrouwen en controle voorop staan'.

Begroting

Volgens Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, zal het misbruik beperkt blijven. 'In bedrijven die het verplichte briefje al op eigen houtje hebben afgeschaft, neemt het kort verzuim net af.'