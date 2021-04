Versoepelingen binnen komen er allicht pas in juni

Voor horecazaken met een groot terras brengt een opening van de terrassen in mei soelaas, maar voor veel cafés en restaurants is het een druppel op een hete plaat.

Het Overlegcomité bespreekt woensdag of cafés en restaurants op 1 of 15 mei klanten op het terras mogen ontvangen, een volledige heropening is voor later. Net als andere versoepelingen binnen.

De federale en regionale topministers buigen zich woensdag in het Overlegcomité over de afbouw van de coronamaatregelen. Over cafés en restaurants, de cultuursector en organisatoren van evenementen valt allicht weinig goed nieuws te rapen.

Coronacommissaris Pedro Facon, op wiens rapport de politiek zich baseert, maakte zaterdag in De Tijd duidelijk dat ze geen versoepelingen voor midden mei hoeven te verwachten. ‘We kunnen nu beter niet te snel gaan’, klonk het. Uit het rapport, dat in samenspraak met tal van experts is opgesteld, blijkt dat de volledige herstart van de horeca en versoepelingen binnen zelfs pas in juni staan gepland.

Er is een politieke consensus om de grote lijnen van het expertenrapport van Facon te volgen. Tegenover het aanhouden van de strenge regels voor binnen staat dat de terrassen en activiteiten buiten vroeger zouden kunnen hernemen, al is er politieke discussie over de timing.

Voor horecazaken met een groot terras brengt dat enige soelaas, maar voor veel cafés en restaurants is het een druppel op een hete plaat. Ook op activiteiten die in zalen doorgaan - denk aan theaters of de opera - blijft het nog bijna twee maanden wachten.

Mogelijk uitstel tot juni is een nieuwe mokerslag voor de 62.000 bedrijven en 140.000 werknemers in de horeca. Matthias De Caluwe Topman Horeca Vlaanderen

‘Mogelijk uitstel tot juni is een nieuwe mokerslag voor de 62.000 bedrijven en 140.000 werknemers in de horecasector’, zegt Matthias De Caluwe, de topman van Horeca Vlaanderen. ‘We blijven hopen dat alle cafés en restaurants op 1 mei opengaan, zoals het aanvankelijk aangegeven perspectief. En als dat niet kan, vragen we dat op die dag de terrassen mogen heropenen en de steunmaatregelen gewoon blijven bestaan. Met terrassen alleen kunnen de cafés en de restaurants het financieel niet bolwerken.’

Scholen

De experts, daarin gevolgd door de politiek, geven prioriteit aan de heropstart van de scholen. Er is, in samenspraak met het onderwijs, beslist dat vanaf 19 april weer voltijds les wordt gegeven. Alleen de leerlingen van de tweede en de derde graad van het secundaire onderwijs moeten de lessen nog voor de helft van thuis uit volgen.

Een week later, op 26 april, gaan de winkels en allicht de kappers en de schoonheidssalons weer open. Mogelijk verdwijnt dan ook de avondklok, die juridisch erg omstreden is. Om te vermijden dat te veel mensen samenkomen blijft het samenscholingsverbod van kracht.

Over de volgende fases van het exitplan bestaat discussie. De experts oordelen dat het best drie weken zitten tussen 26 april en nieuwe versoepelingen, zodat het effect van minder strenge maatregelen zichtbaar kan worden in de ziekenhuiscijfers. Facon mikt op 15 mei voor het buitenplan, waarbij een reeks versoepelingen die voor 1 april gepland stonden worden doorgevoerd. Meer mensen zouden dan elkaar in de buitenlucht mogen zien en regels voor sporten en kleinere evenementen in de buitenlucht worden soepeler.

De meeste federale regeringspartijen houden vast aan die timing. Onder druk van de N-VA vindt de Vlaamse regering dan weer dat de terrassen het best meteen opengaan. De Franstalige liberalen van de MR mikken op 1 mei. Een argument voor zo’n snellere heropstart is dat, nu het weer eindelijk lijkt te beteren, mensen sowieso naar buiten gaan. Dat gebeurt volgens de N-VA en de MR beter georganiseerd.

Belasting intensieve zorg

Verdere versoepelingen zouden pas vanaf juni mogelijk worden. Die voorzichtigheid is volgens de experts geboden omdat er nog altijd te veel mensen met het coronavirus besmet geraken, de belasting van de intensieve zorg hoog is en de vaccinatiecampagne nog niet ver genoeg staat.

De afgelopen week werden dagelijks 3.485 coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een daling van 20 procent op weekbasis, maar er speelt een vakantie-effect. Minder mensen laten zich testen, waardoor intussen bijna een op de tien tests positief is. Zo’n hoge positiviteitsratio wijst erop dat veel besmettingen onder de radar blijven.

Daarenboven werden de afgelopen week dagelijks 253 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen, een daling van 5 procent op weekbasis. Er liggen nu meer dan 3.200 covidpatiënten in het hospitaal, van wie 919 op intensieve zorg. De belasting op de ziekenhuizen zit daardoor nog altijd op het hoogste punt sinds het einde van de tweede golf, waardoor niet-dringende zorg wordt uitgesteld.