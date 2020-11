'Vertrouwen in federale regering stijgt weer'

Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie neemt het vertrouwen in de overheid weer toe, leert de nieuwste editie van de coronastudie van de Universiteit Antwerpen.

Bijna de helft van de deelnemers aan de Grote Coronastudie van de UAntwerpen heeft sinds kort wat meer vertrouwen in de manier waarop de verschillende overheden de coronacrisis aanpakken. Vooral het vertrouwen in de federale overheid heeft een boost gekregen, melden de onderzoekers dinsdag.

De Grote Coronastudie van de UAntwerpen, in samenwerking met UHasselt, KU Leuven en de ULB, polst al sinds het begin naar het vertrouwen in de aanpak van de coronacrisis door de overheden. Tot dusver ging dat vertrouwen overwegend in dalende lijn, maar daar kwam tijdens de recentste bevraging, op 20 oktober, verandering in.

'Bijna de helft van de deelnemers zegt dat het vertrouwen in de overheden in het algemeen gestegen is', zegt Jonas Crèvecoeur (KU Leuven). 'Vooral het vertrouwen in de federale overheid heeft een boost gekregen. Voor de eerste keer in deze crisis gaat zij er op vooruit. De vorming van de nieuwe federale regering, die ook overwegend positieve commentaar kreeg op haar manier van communiceren, is daar vanzelfsprekend niet vreemd aan.'

Wetenschappers

Ook het vertrouwen in de wetenschappelijke experts gaat opnieuw in stijgende lijn. 'Onze respondenten hebben van in het begin van de crisis veel vertrouwen in de wetenschappers, maar in september was er een dipje', aldus Philippe Beutels (UAntwerpen). 'Dat had allicht te maken met de meningsverschillen in het expertenorgaan Celeval, tussen voor- en tegenstanders van versoepelingen. Sinds de ziekenhuisopnames steil zijn beginnen klimmen, komen die meningsverschillen minder ter sprake in de media.'