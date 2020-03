Verzet tegen vertrouwensstemming voor regering-Wilmès

Net nu de koning Sophie Wilmès de opdracht heeft gegeven een regering te vormen, blijkt Patrick Dewael zijn boekje te buiten te zijn gegaan. De partijvoorzitters hebben zondag geen mandaat gegeven voor een vertrouwensstemming in het parlement, zeggen verschillende bronnen aan De Tijd.

'Er is gisteravond helemaal geen akkoord gemaakt dat er gewerkt zou worden met een doorstart naar een volwaardige regering met een vertrouwensstemming. Alleen over de volmachten was er een akkoord. Een doorstart is ook niet nodig om volmachten te geven, bevestigen grondwetspecialisten', is te horen bij de N-VA. Sommige grondwetspecialisten wijzen evenwel op de noodzaak van zo'n vertrouwensstemming.

Dewael lijkt evenwel eigenhandig een krachttoer te hebben uitgehaald door het scenario van een vertrouwensstemming naar voren te schuiven, zodat de regering in lopende zaken kan vervellen tot een volwaardige regering, die nadien nog moeilijk weg te krijgen is. Het hypothekeert nog meer de kansen dat er ooit nog een echte federale formatie komt, nadat in het weekend de kans alweer is verkeken om een stabiele regering met de N-VA en de PS op de been te brengen.

Ook bij de sp.a wordt bevestigd dat er geen mandaat is gegeven voor een doorstart naar een volwaardige regering met een vertrouwensstemming. 'Er is duidelijk gezegd dat de regering weer in lopende zaken is als de bijzondere machten aflopen. Er is een akkoord voor volmachten voor drie tot zes maanden om de coronacrisis te bestrijden, maar niet voor iets anders', klinkt het.

De socialisten hebben bijvoorbeeld geen akkoord gegeven aan de regering-Wilmès om de kerncentrales langer open te houden.

Afwachten

De kwestie wordt besproken als het kernkabinet en de partijvoorzitters weer de koppen bijeen steken. Als ook CD&V zich verzet, dan is het nog maar de vraag of een vertrouwensstemming in het parlement doorgaat.

Het is dus afwachten of Wilmès wel degelijk een regering zal kunnen vormen, zelfs al heeft ze die opdracht gekregen en aanvaard van het paleis.