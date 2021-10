Vierdagenweek zet andere arbeidsmarkthervormingen in de schaduw

In de laatste rechte lijn naar een begrotingsakkoord krijgt de vierdaagse werkweek veel aandacht. Ze staat symbool voor een fundamentele discussie. Durft Vivaldi de keuze voor een flexibelere arbeidsmarkt te maken?

Onder een voltijdse baan begrijpen de meeste mensen dat ze vijf dagen per week aan het werk zijn. Maar waarom niet hetzelfde werk doen - indien dat mogelijk is - op vier dagen? Een arbeidsdag duurt dan geen 7 uren en 36 minuten, maar 9 uren en 30 minuten. Daartegenover staan dan drie vrije dagen in plaats van twee. Zo'n werkschema mogelijk maken is een van de meer dan 30 arbeidsmarktmaatregelen die op tafel ligt tijdens het federale begrotingsoverleg, dat zondag of maandag moet landen.

Sommige werknemers werken nu al meer op minder dagen, al worden de geldende regels daarbij soms wel opzij geschoven. In principe mag een Belgische werknemer niet meer dan acht uur per dag werken, al bestaat daarbij een hele lijst uitzonderingen. De Vivaldi-partijen bekijken nu of de vierdagenwerkweek van 9,5 uren op vraag van de werknemer en mits toestemming van de werkgever kan worden ingevoerd.

De essentie Er ligt een voorstel op tafel om werknemers toe te laten hun 38 urenweek in vier dagen van 9,5 uren te presteren.

Ecolo is tegen, net zoals de vakbonden. Ook de werkgeversorganisaties zijn koele minnaars.

Om op termijn een werkzaamheidsgraad van 80 procent te halen lijken andere hervormingen, zoals het activeren van langdurig zieken, belangrijker.

Tegen dinsdag moet de federale regering een akkoord hebben over de arbeidsmarkt en de begroting.

Het voorstel komt van Open VLD en krijgt de steun van Groen. CD&V en de socialisten zijn niet tegen, maar willen dat de sociale partners er eerst hun zeg over kunnen doen. Bij Ecolo is er verzet, net zoals bij de vakbonden. In dat kamp wordt gevreesd dat zo'n lange werkdag gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de werknemer en dat die moeilijk te combineren valt met een gezinsleven. 'De in deze formule voorgestelde rustdag zal naar mijn mening nodig zijn om te herstellen van de gewerkte uren van de vorige dagen', zei minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo).

Koele minnaars

Als de wekelijkse arbeidstijd nu is aangepast, hebben de vakbonden daar in de bedrijven dikwijls gunstige voorwaarden voor bedongen. Met de nieuwe regeling dreigen die verloren te gaan. Bovendien zijn ze beducht voor misbruiken. Wat een recht is van de werknemer dreigt, zeker bij nieuwe contracten, snel een opgelegde verplichting te worden.

De in deze formule voorgestelde rustdag zal naar mijn mening nodig zijn om te herstellen van de gewerkte uren van de vorige dagen. Zakia Khattabi Minister van Klimaat en Leefmilieu.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is een voorstander van de vierdagenweek omdat die voor winkeliers nuttig kan zijn. De andere werkgeversorganisaties zijn koelere minnaars. Voor veel ondernemingen is het stelsel niet bruikbaar, waardoor het een gevecht is dat ze liever niet aangaan. Een reeks andere arbeidsmarkthervormingen die op tafel liggen, gaande van meer flexibiliteit bij nachtarbeid tot een gedegen activering van langdurig zieken die nog kunnen werken, krijgen bij hen meer prioriteit.

Voor het succes van de Vivaldi-coalitie wordt het een cruciaal weekend. In het regeerakkoord werd de ambitie van een werkzaamheidsgraad van 80 procent tegen 2030 naar voren geschoven. Nu zijn slechts zeven op de tien 20- tot 64-jarigen aan de slag. Arbeidsmarkthervormingen om die sprong mogelijk te maken waren niet in het regeerakkoord opgenomen en nu, ongeveer halfweg de legislatuur, dient zich allicht de laatste kans aan om daar wat aan te veranderen.

Ideologische breuklijn

Door Vivaldi loopt echter een grote ideologische breuklijn. Terwijl de liberalen geloven in flexibiliteit en het hanteren van de stok bij wie niet werkt, zetten de socialisten in op opleiding en een meer belonende aanpak. Premier Alexander De Croo (Open VLD) staat voor de moeilijke opdracht die twee zienswijzen te verzoenen zonder het geheel te zeer te verwateren.

2 miljard Budgettaire inspanning Premier Alexander De Croo (Open VLD) streeft naar een budgettaire inspanning van 2 miljard euro.