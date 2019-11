Vijf hinderpalen voor de elektrische autorevolutie...

Informateur Paul Magnette wil op termijn alleen elektrische bedrijfswagens fiscaal stimuleren. Maar voor de definitieve doorbraak moet de e-auto nog veel hinderpalen uit de weg ruimen.

Paul Magnette (PS) wil bedrijfswagens in België massaal op elektriciteit laten overschakelen. Volgens plannen van de federaal informateur verdwijnt op termijn het fiscaal voordeel voor auto’s op benzine of diesel. Bedrijven kunnen dan alleen nog leasewagens aftrekken van de belastingen als die geen CO2 uitstoten. Maar zijn die plannen wel realistisch als de elektrische auto amper 1,5 procent van de totale verkoop uitmaakt?

1. Weinig Laadpalen

Waar kan ik mijn auto opladen? Het is de grote zorg van veel potentiële elektrische rijders. Vlaanderen telde eind vorig jaar 3.000 laadpunten. Volgens het Vlaamse Clean Power for Transport-plan moet dat aantal tegen eind 2020 tot 5.000 stijgen. Daarmee ligt Vlaanderen licht achter op de Europese doelstelling om een publieke laadpaal per tien elektrische auto’s aan te bieden.

17 laadpalen In het Brussels hoofdstedelijk gewest staan maar 17 publieke laadpalen.

Vooral Brussel is een woestenij op dat gebied. In het hoofdstedelijk gewest staan maar 17 publieke laadpalen. Tegen eind dit jaar moeten dat er 50 zijn, in 2020 komen er nog eens 50 bij.

De installatie van snellaadpalen loopt in België erg moeilijk. Installateurs botsen op administratieve rompslomp en lange wachttijden voor een netaansluiting. Het Nederlandse Fastned voert sinds 2014 gesprekken voor snellaadstations in België. Het bedrijf hoopt volgend jaar te beginnen met de bouw van zijn eerste station.

Sommigen twijfelen of een publiek laadpalennetwerk wel nodig is. Volgens studies verloopt 90 procent van de laadbeurten thuis of op het werk, waar de tarieven voordeliger zijn.

2. Wachten op modellen

Volgens de automobielfederatie Febiac zijn 27 zuiver elektrische modellen op de Belgische markt. De populairste zijn de drie Tesla’s, de zware Brusselse Audi E-tron en enkele weinig sexy kleintjes zoals de Renault Zoe en de Nissan Leaf.

De grote golf van nieuwe e-modellen is al vaak voorspeld. Volgend jaar moet het eindelijk zover zijn. In de tweede helft van 2020 komt Volkswagen met de ID.3, zijn eerste elektrische auto van de nieuwe generatie. Volgens de Europese milieu-ngo Transport & Environment zullen tegen 2021 92 volledig elektrische modellen te koop zijn.

Jochen De Smet van AVERE, de Belgische federatie voor e-mobiliteit, hekelt de lange levertermijnen, die bij sommige merken tot negen maanden oplopen. ‘Door de onduidelijkheid over het wettelijk kader ligt België bij de constructeurs bij de toekenning van elektrische auto’s in de onderste lade’, zegt hij. ‘In Nederland liggen de wachttermijnen veel lager.’

3. Hoge aankoopprijs

Het rijbereik van elektrische auto’s vormt niet langer het grote probleem. ‘Dankzij de nieuwe batterijen raakt een e-auto gemakkelijk 400 kilometer ver. Vanuit Brussel kan je daarmee overal heen’, zegt Michel Martens van Febiac.

Je kan niet verwachten dat Jan Modaal, die elke zeven jaar een auto koopt, meteen elektrisch rijdt. William Todts Belgische directeur Transport & Environment

Wel een zorg: de hoge aankoopprijs. In Vlaanderen hebben particulieren recht op een ‘zero-emissiepremie’ tot 4.000 euro voor de aankoop van een elektrische auto. Maar de Vlaamse regering besliste onlangs die subsidie af te schaffen. VW wil de basisversie van de Golf-achtige ID.3 voor minder dan 30.000 euro verkopen. Dat kan een gamechanger zijn.

Voor William Todts, de Belgische directeur van Transport & Environment, zal de elektrische auto eerst op de bedrijfsmarkt doorbreken. ‘Je kan niet verwachten dat Jan Modaal, die elke zeven jaar een auto koopt, meteen elektrisch rijdt’, zegt hij. ‘Bedrijven leasen elke vier jaar een auto en kijken naar de Total Cost of Ownership (TCO). Net dat is het voordeel van de elektrische wagen: duur in aankoop, maar goedkoop in gebruik en onderhoud.’

4. Net onvoorbereid

Kan het Belgische elektriciteitsnetwerk de massale komst van e-auto’s aan? Als de elektrische wagen definitief doorbreekt, heeft het net tegen 2050 in een extreem scenario 8 gigawatt extra capaciteit nodig, of het equivalent van acht kerncentrales. Dat bleek onlangs uit een studie van Synergrid.

Maar volgens de federatie van de netbeheerders voor elektriciteit zijn geen grote structurele investeringen in het net nodig om de komst van de e-auto op te vangen. Synergrid wijst erop dat niet het aantal elektrische auto’s, maar het oplaadgedrag cruciaal is. Niet iedereen mag zijn auto dus ’s avonds bij het thuiskomen in de stekker steken.

5. Minder Accijnzen

De doorbraak van de elektrische auto kan een serieus gat bijten in de Belgische schatkist. De verschillende autobelastingen in België brachten de overheden vorig jaar een recordbedrag van 20,73 miljard euro op.

6,1 miljard Als auto’s massaal op elektriciteit rijden, dreigt die inkomstenstroom op te drogen. Accijnzen op benzine en diesel waren vorig jaar goed voor 6,1 miljard euro aan belastingen.