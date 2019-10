Vijf kandidaten willen Michel opvolgen als partijleider MR

Clémentine Barzin, Georges-Louis Bouchez, Christine Defraigne, Denis Ducarme en Philippe Goffin zijn de vijf kandidaten die een gooi doen naar het voorzitterschap van de Franstalige liberalen van de Mouvement Réformateur (MR).

Het verkiezingsbureau van de MR maakte maandagmiddag bekend dat vijf kandidaten zijn goedgekeurd. Vooralsnog deelt premier Charles Michel de lakens uit bij de Franstalige liberalen, maar als hij op 1 december voorzitter van de Europese Raad wordt, dan stopt zijn mandaat als eerste minister en als partijvoorzitter.

Schermvullende weergave Clémentine Barzin. ©Photo News

Met Brussels Parlementslid Clémentine Barzin, een gewezen woordvoerster van Didier Reynders, krijgen de Franstalige liberalen voor het eerst sinds lang een kandidaat uit Brussel voor het voorzitterschap.

Zij pleit voor een groen liberalisme (libéralisme environnemental) en vindt dat de MR de kiezers in de steden weer moet proberen te verleiden.

Schermvullende weergave Georges-Louis Bouchez. ©BELGAIMAGE

De meest flamboyante kandidaat is zonder twijfel Georges-Luis Bouchez, die campagnewoordvoerder was en ondertussen ook gecoöpteerd is als senator. Ook hij begon als kabinetsmedewerker van Reynders, maar ontpopte zich tot een vertrouweling van Michel. Hij komt uit Bergen, waar hij de strijd aanging met PS-sterkhouder Elio Di Rupo.

Schermvullende weergave Christine Defraigne. ©BELGA

De linkervleugel - of beter gezegd: de vrijzinnigheid - wordt belichaamd door Christine Defraigne, de gewezen voorzitster van de Senaat die vandaag eerste schepen is in Luik.

Zij presenteert zich als de kandidaat van de militanten, want ze is naar eigen zeggen niet de kandidaat van het establishment. Ze stak meermaals haar nek uit, door het beleid van de regering-Michel te bekritiseren, zeker als het ging over de aanpak van nieuwkomers. Ze wil de liberale waarden weer hoog in het vaandel krijgen.

Schermvullende weergave Denis Ducarme. ©Photo News

Denis Ducarme was de eerste die zijn kandidatuur bekendmaakte. Hij was lang fractieleider van de MR in de Kamer, maar verving Willy Borsus als minister van Landbouw in de federale regering toen Borsus in 2017 overstapte naar de Waalse regering. Hij wil in de voetsporen treden van zijn vader Daniel Ducarme die nog minister en partijvoorzitter is geweest.

Schermvullende weergave Philippe Goffin. ©BELGA