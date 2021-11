Vijf noodscenario’s om het licht aan te houden...

Komt vanaf 2025 nog voldoende stroom uit het stopcontact nu Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) geen vergunning toekent voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde? Vijf noodscenario’s liggen op tafel.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) trok dinsdag een streep door de federale plannen om tegen eind 2025 alle Belgische kerncentrales te sluiten. Ze weigerde een vergunning voor Engie Electrabel om in Vilvoorde een grote gascentrale te bouwen omdat die te veel stikstofoxide zou uitstoten. Daarmee staat een van de cruciale onderdelen op de helling van het subsidiemechanisme (CRM), dat de energievoorziening moet garanderen na de kernuitstap.

Het project in Vilvoorde kwam samen met een gascentrale van Electrabel in Awirs als winnaar uit de bus. Het krijgt subsidies om in voldoende vervangcapaciteit te voorzien. Nu een van die twee centrales op losse schroeven staat, wordt gewerkt aan een plan B, C en D.

‘Behalve de beroepsmogelijkheden door de exploitant voorzien de CRM-werkingsregels ook in oplossingen als met vergunningen problemen opduiken’, zei federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) woensdag in de Kamer. ‘We gaan hier niet op vooruitlopen, maar ik heb er alle vertrouwen in.’

Op haar kabinet en bij Electrabel klinkt radiostilte. Maar een rondvraag in de energiesector leert dat verschillende noodscenario’s in de steigers staan.

Scenario 1: Electrabel lost het zelf op

Omdat Electrabel met het project in Vilvoorde als winnaar uit de subsidieveiling kwam, is het bedrijf eraan gebonden die capaciteit tegen november 2025 klaar te krijgen. Lukt dat niet, dan hangen daar boetes aan vast, die kunnen oplopen tot 16 miljoen euro.

Electrabel kan nog in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de beslissing van Demir. Het bedrijf lijkt niet kansloos, zeker omdat Demir het positieve advies van de omgevingsvergunningscommissie van de Vlaamse overheid naast zich heeft neergelegd.

Het duurt al snel 15 tot 20 maanden voor de Raad een oordeel velt. Electrabel heeft 2,5 à 3 jaar nodig om de centrale in Vilvoorde te bouwen. Zelfs als een beroep een vergunning oplevert, wordt het nipt om de deadline te halen.

Bij een paar maanden vertraging zal Electrabel in zijn productiepark met reservecapaciteit schuiven. Het kan zijn oudste gascentrales, die sluiten, beschikbaar houden tot die in Vilvoorde klaar is. Electrabel kan zo zijn engagement nakomen om de bevoorrading te helpen garanderen en het krijgt de subsidies voor Vilvoorde.

Scenario 2: Een andere investeerder neemt over

Electrabel kan zijn subsidiecontract volledig of deels verkopen aan een ander energiebedrijf. In CRM is een marktmechanisme ingebouwd waarbij investeerders capaciteitssteun kunnen uitwisselen.

Hoewel het oorspronkelijk bedoeld was om een tijdelijke onbeschikbaarheid door onderhoud op te vangen kan Electrabel zijn volledige subsidiecontract voor de centrale van Vilvoorde van de hand doen. Een kandidaat-investeerder die elders wel een vergunning heeft, neemt het dan over.

Electrabel kan zijn subsidiecontract verkopen aan een ander energiebedrijf dat wel een vergunning heeft om een gascentrale te bouwen.

Die piste zou een herkansing betekenen voor Eneco, Luminus, Tessenderlo en RWE, die geen subsidies binnenhaalden voor hun projecten. ‘Het wordt een financiële afweging’, zegt een insider. ‘Electrabel kan ook gewoon de boetes betalen om onder zijn engagement uit te komen. Maar wie weet is het goedkoper een beetje geld bij te steken en de steun over te dragen aan een andere investeerder.’

De vraag is of anderen bereid zijn te bouwen aan het subsidiebedrag dat Electrabel toegekend kreeg. Met naar schatting 30 miljoen euro per jaar voor de centrale in Vilvoorde kwam Electrabel als een van de goedkoopste uit de veiling. Andere kandidaten rekenden op fors meer om hun project rendabel te krijgen.

Scenario 3: Nieuwe subsidierondes werken tekort weg

Als het project in Vilvoorde sneuvelt, zou in toekomstige subsidierondes ruimte ontstaan voor de bouw van nieuwe gascentrales. Volgend jaar vindt een volgende veiling plaats waarin steun wordt toegewezen voor capaciteit die vanaf eind 2026 beschikbaar moet zijn.

We vinden dat we aan vrijwel alle eisen op een goede manier zijn tegemoetgekomen. Adriaan Van der Maarel Woordvoerder RWE

De uitdagers van Electrabel lijken te rekenen op een herkansing. Ze doen er alles aan om hun projecten warm te houden. Tessenderlo, het chemiebedrijf van Luc Tack, ging vorige week in beroep tegen de geweigerde vergunning door Zuhal Demir voor de bouw van een nieuwe centrale. ‘Bij een volgende veiling zal ons dossier klaarliggen’, klonk het.

RWE stapte dinsdag naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen nadat Demir geen vergunning had verleend voor een gascentrale in Dilsen-Stokkem. ‘We vinden dat we aan vrijwel alle eisen op een goede manier zijn tegemoetgekomen’, zegt woordvoerder Adriaan Van der Maarel, die verwacht dat het beroep één à twee jaar zal duren. ‘Of er nog een kans komt, weten we niet. Maar we willen weten wat op de site mogelijk is.’ Eneco laat weten door te zetten met het vergunningstraject voor een centrale in Manage.

Er verandert niets aan het traject dat wordt gelopen met de federale regering. Tinne Van der Straeten Minister van Energie

Een cruciaal evaluatiemoment is voorzien in augustus 2023. Als Electrabel dan aangeeft dat het project in Vilvoorde niet lukt, is het te laat om nog grote nieuwe gascentrales tegen eind 2025 klaar te krijgen. De 800 megawatt die de centrale in Vilvoorde moest opleveren, schuift dan door naar een veiling die in 2024 plaatsvindt. Daar worden subsidies toegewezen voor capaciteit die een jaar later beschikbaar moet zijn. Het wordt dan een enorme klus om de kloof te dichten met batterijprojecten, vraagsturing, warmtekracht- en pompcentrales. Ook meer importcapaciteit uit het buitenland kan de bevoorrading dan garanderen.

Scenario 4: Kerncentrales blijven open

De regering wil deze maand afkloppen of de twee jongste kerncentrales alsnog langer openblijven. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez grijpt de vergunningsproblemen in Vilvoorde aan om zijn pleidooi tegen de kernuitstap kracht bij te zetten.

Lees Meer Beslissing Demir over gascentrale zindert na in Wetstraat

Toch lijkt hij weinig gehoor te vinden bij zijn coalitiepartners. ‘Er verandert niets aan het traject dat wordt gelopen met de federale regering’, zegt Van der Straeten. Ze krijgt rugdekking van haar Vlaamse coalitiepartners en de PS, die oordeelt dat de beslissing van Demir niets wijzigt aan de plannen rond de kernuitstap.

Twee kerncentrales openhouden is verre van evident. Uitbater Engie Electrabel zegt al een jaar dat de nucleaire bladzijde is omgeslagen en het te laat is voor een levensduurverlenging. Bovendien zou een nucleaire verlenging de Europese goedkeuring voor het CRM-steunmechanisme onderuithalen. De kernuitstap was een doorslaggevend argument om te verantwoorden waarom een subsidiemechanisme voor nieuwe capaciteit nodig was. Als er kerncentrales openblijven, komt die argumentatie op de helling en moet België een nieuw dossier indienen voor staatssteun. Voor Van der Straeten zou dat problematisch zijn. Ze heeft altijd volgehouden dat zelfs als twee kerncentrales openblijven nood is aan een of twee nieuwe gascentrales.

Scenario 5: Overheid bouwt zelf centrales