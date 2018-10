Vijf werven voor Michels laatste zeven maanden

In zijn laatste beleidsverklaring van de legislatuur schuift premier Charles Michel (MR) vijf werven naar voren. Maar hoeveel jus blijft na de gemeenteraadsverkiezingen nog over om ze af te werken?

‘Na het beklimmen van een grote heuvel ontdek je dat er nog meer heuvels te beklimmen zijn.’ Met dat citaat van de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela begon Michel gisteren in de Kamer de laatste beleidsverklaring van de legislatuur. De Franstalige liberaal wilde zo aangeven dat al heel wat is gebeurd - hij zette de verwezenlijkingen van zijn ploeg in de verf - maar dat het werk nog niet af is.

Als verwezenlijkingen verwees Michel naar het wegwerken van de loonkostenhandicap die onze bedrijven sinds 1996 hadden opgebouwd, de lastenverlagingen uit de taxshift en het verkleinen van het begrotingstekort. ‘De regering gaat afkloppen op het kleinste tekort van de jongste tien jaar’, verzekerde hij. Al moet nog moeten blijken of de regering het vooropgestelde tekort van 0,6 procent van het bruto binnenlands product haalt. Onder meer de Nationale Bank voorspelt dat het veel groter zal uitvallen.

‘Het verschil met het verleden is dat we onze begrotingsinspanning hebben gecombineerd met een verlaging van de lasten op arbeid’, beweerde de premier. ‘Die zijn met 12,9 miljard euro gedaald sinds het begin van de legislatuur. Show me the money? Here is the money: 12,9 miljard euro voor mensen die werken en jobs creëren.’

Arco?

Toch keek Michel vooral vooruit naar de tijd die hem nog rest tot de Vlaamse en federale verkiezingen in mei. ‘Er wachten ons zeven maanden en vijf werven’, stelde hij. Onder de werven een aantal evidenties, zoals de Arbeidsdeal. Met een fonds voorde strijd tegen fake news was er ook een verrassingetje. Maar er is eveneens een opvallende afwezige: een oplossing voor de Arco-coöperanten. Een vergoeding voor hen werd gekoppeld aan de beursgang van de staatsbank Belfius, maar de regering reed zich volledig vast in de Europese veto’s en zwijgt het dossier momenteel liever dood.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende zondag zal er wellicht weinig gebeuren. Nadien heeft Michel nog enkele maanden om een paar doorbraken te forceren. De grote vraag is evenwel hoeveel slagkracht zijn regering nog heeft na de gemeenteraadsverkiezingen. De verliezers van die stembusgang zouden wel eens moeilijk kunnen doen, wat voortregeren moeilijk maakt. Een overzicht van de werven:

1. Arbeidsdeal en Investeringspact

In hun akkoord van afgelopen zomer legden de federale meerderheidspartijen de krijtlijnen van de Arbeidsdeal vast. Daarmee willen ze wat doen aan de vele vacatures die niet ingevuld raken. Het akkoord moet nog grotendeels worden uitgevoerd. Zo moet minister van Werk Kris Peeters (CD&V) een hervorming van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen uitwerken.

Het is de bedoeling de uitkeringen eerst wat op te trekken om ze daarna sneller te laten dalen. ‘Dat is een belangrijke impuls om mensen aan het werk te krijgen’, zei de premier. De coalitiepartners Open VLD en de N-VA vrezen echter dat Peeters om de vakbonden te paaien een te gulle regeling zal uitwerken.

Tegelijk hoopt Michel nog een aantal investeringsprojecten op gang te trekken. Hij wil zich daarvoor baseren op het Investeringspact dat een reeks bedrijfsleiders en werkgeversorganisaties vorige maand hebben voorgesteld, al heeft dat volgens critici weinig om het lijf. De federale overheid heeft gewoon geen geld voor grote investeringen.

2. Energie

De regering-Michel is de afgelopen weken in de rats geraakt met haar energiebeleid. Doordat meerdere kerncentrales stilliggen, dreigt deze winter een elektriciteitstekort en kunnen delen van het land tijdelijk zonder stroom vallen.

Michel verwijt de producent Electrabel een ‘gebrek aan voorzienigheid’ en dreigt met juridische stappen. ‘We gaan alle rechtsmiddelen aanwenden om de belangen van de gebruikers te vrijwaarden. Prijsverhogingen die daarvan het gevolg zijn, worden aan Electrabel gefactureerd.’ Al is het de vraag hoe de premier dat denkt te doen. Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) wees er in een interview in De Tijd eerder op dat dergelijke beschuldigingen zeer moeilijk hard te maken zijn.

Daarnaast beloofde Michel alles in het werk te stellen om een stroomuitval te voorkomen. ‘Het risico daarop wordt met de dag kleiner’, verzekerde hij. Hij wees erop dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel hulp heeft beloofd bij de elektriciteitsbevoorrading.

3. Veiligheid

De premier ging dieper in op de hervormingen inzake veiligheid en justitie. Die moeten nieuwe aanslagen helpen te voorkomen. Hij sprak ook over de militaire investeringen, zoals de aankoop van fregatten en mijnenjagers en de vervanging van de F16-gevechtsvliegtuigen. Michel reageerde op geruchten dat hij de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen over de verkiezingen wil tillen. ‘We zullen snel en in elk geval voor het einde van de legislatuur beslissingen nemen over elk van die programma’s.’

4. Migratiecrisis

Een vierde werf voor de komende maanden is het verder beheren van de migratiestromen naar ons land en dan vooral de problemen met de transmigranten, mensen die weigeren asiel aan te vragen omdat ze naar het Verenigd Koninkrijk willen. ‘Dat tolereren we niet’, poneerde Michel, die verwees naar het actieplan dat zijn regering heeft opgesteld ‘We gaan de transmigranten aanmoedigen om ofwel een asielaanvraag in te dienen, ofwel ons grondgebied vrijwillig of onder dwang te verlaten.’

5. Pensioenen

Aan het begin van de legislatuur heeft de federale regering enkele diepgaande pensioenhervormingen doorgevoerd. Zo stijgt de wettelijke pensioenleeftijd in 2030 tot 67 jaar, worden het brugpensioen en het vervroegd pensioen verder afgebouwd en wordt het gulle ambtenarenpensioen wat minder gul. ‘Dat is een van de grootste hervormingen sinds de Tweede Wereldoorlog’, vond de premier.

Als compensatie voor de pensioenhervorming beloofde de regering een regeling voor zware beroepen uit te werken. Wie zo’n zwaar beroep heeft, kan vroeger met werken stoppen. Voor de publieke sector raakte minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) het met de ambtenarenbonden eens over een lijst van zware beroepen. Voor de privésector zitten de gesprekken vast.